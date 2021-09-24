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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة إلى أولياء الأمور

صدى البلد


ناشدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،  أولياء الأمور وأهالي الطلبة بسرعة التوجه من أجل تلقي اللقاح حماية لأبنائهم من أجل الذهاب للمدارس في العام الدراسي الجديد.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة  "ام بي سي مصر"،:"داخلين على عام دراسي. وأناشد كل أولياء الأمور والأهالي الذهاب لتلقي اللقاح علشان نستمر في حماية أولادهم".

وأكملت:"نقوم حاليًا بإعطاء التطعيمات لكل القائمين على العملية التعليمة من المعلمين والإداريين، ولكن أنا كولي أمر علشان أحمي ولادي وأخليه يروح المدرسة لابد من تلقي اللقاح".

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، السفير اليوناني لدى مصر "نيقولاوس جاريليديس"، أمس الخميس، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في القطاع الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة نقلت رسالة شكر وتقدير من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للسفير اليوناني لدى مصر، وذلك لدعم الحكومة اليونانية مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازينيكا" والتي وصلت خلال اليومين الماضيين.

مجلس الوزراء فيروس كورونا وزيرة الصحة لقاح فيروس كورونا هالة زايد

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