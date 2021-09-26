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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دورات تدريبية في مجالات سوق العمل بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

كلية الخدمة الاجتماعية
كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان تقيم دورات تدريبية

ينظم مركز بحوث وتدريب القاده بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، مجموعة من البرامج والدورات التدريبية في العديد من المجالات العامة في مجالات سوق العمل وتتميز  البرامج التدريبية للمركز بإمكانية الحصول على شهادة معتمدة علي المستوي القومي، ووجود حقيبة تدريبية كامله لكل برنامج، واختبار في نهاية البرنامج لتقييم المتدرب كما أن البرامج  التدريبية متاحة لجميع المهتمين  من داخل  الجامعة وخارجها.

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تقام الدورات التدريبية تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور زغلول عباس  عميد كلية الخدمة الاجتماعية، ومعالي الدكتور صفاء خضير خضير وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سماح سالم مدير مركز بحوث وتدريب القادة.

يعقد خلال شهر سبتمبر دورة عن إعداد  المدربين TOT من ٢٦: ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١.

وعلى الراغبين فى الالتحاق بالدورات التدريبية الحجز عن طريق مركز بحوث وتدريب القاده بكلية الخدمة الاجتماعية.وللمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة صفحة المركز على الرابط التالى:
https://www.facebook.com/289312548170100/posts/1266681390433206


جدير بالذكر أنه قد أعلن  مركز الإبداع الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن تنظيمه دورة تدريبية بشهرى  (اكتوبر - ديسمبر) ٢٠٢١  ، بهدف تنمية مهارات الطلاب والشباب  فى كافة المجلات الموسيقية.

 

وقد صرحت إدارة التربية الموسيقية بجامعة حلوان أن الدورات  التدريبية بكلية التربية الموسيقية تبدأ   أول أكتوبر، وأن الأوراق المطلوبة للتقديم هي صورة الرقم القومى وصورتين شخصيتين للكبار أو صورة شهادة الميلاد وصورة الرقم القومى لولى الأمر وصورتين شخصيتين للأطفال، وصورة جواز السفر للأجانب وصورتين شخصيتين، يكون سن المتقدمين أربع سنوات فيما فوق، وتتم الدورة في أيام الجمعة من كل أسبوع، ويتم التقديم بمقر الكلية بالزمالك.

كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان مركز بحوث وتدريب القادة مجالات سوق العمل البرامج التدريبية كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

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