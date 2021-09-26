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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات .. طريقة عمل عجة بالخضار في الفرن أو مقلية

عجة
عجة

 تعد العجة من الأطباق المفضلة لدى الكثيرين وتحرص بعض ربات المنزل على تقديمها لأفراد أسرتها على مائدة الطعام.

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طريقة عمل عجة بالخضار في الفرن  

عجة

 و قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج  على قد الإيد طريقة عمل عجة البطاطس بأسهل الخطوات.

مقادير عجة بطاطس
بواقى صينية بطاطس 
بيض 
سمنة
زيت 
ثوم 
بصل 
بقدونس 
نصف كوب دقيق 
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر 
كركم 
طماطم 
شطة ناعمة 
ملح 
فلفل أسود 
ثوم
طريقة تحضير عجة بطاطس
-تهرس جميع المكونات في الكبة
-توضع في صينية بايركس
-تخبز في الفرن حتى تمام الطهي

طريقة عمل العجة بالبيض والبقدونس بالفرن

عجة

يعد البيض من الأطعمة المفيدة التي يمكن أن تقدميها عجة مع البقدونس والبصل تعرفي على الطريقة بكل تفاصيلها
المكوّنات: 
خمس بيضات مخفوقة.
ربع كوب من كلّ من:
الحليب، والدقيق. 
نصف ملعقة كبيرة من كلّ من: 
الزيت، والبيكنج باودر.
كوبان من البقدونس المفروم ناعمًا.
نصف كوب من كلّ من:
الكزبرة المفرومة ناعمًا، والبصل الأخضر المفروم ناعمًا. 
فص مهروس من الثوم.
نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.
رشة من الشطة حسب الرغبة .
ملح وفلفل أسود، -حسب الرغبة-.
ست ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

طريقة التحضير: 
نسخن الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة مئوية، 
ونخفق البيض مع الزيت والحليب.
نخلط الدقيق، والبيكنج باودر، ثم نضيفه فوق خليط البيض.
نخلط الأعشاب مع الثوم، والبصل الأخضر، والكزبرة، والبقدونس، ونخلط المكوّنات معًا، ثمّ ننكه بالفلفل الأسود، والملح، والكمون، والشطة، ونخلط المكوّنات معًا.
نسخن الزيت في مقلاة يبلغ قطرها اثنين وعشرين سنتيمترًا على نارٍ معتدلة الحرارة. 
نسكب الخليط بخفه في المقلاة حتى يتشكل لدينا قرص دائري. 
نضع المقلاة في الفرن الساخن لمدة عشرين دقيقة حتى تنضج وتتماسك.
ملاحظة: يمكننا استخدام السبانخ أو السلق عوضًا عن الكزبرة، والبقدونس، ومن الممكن إضافة النعناع المفروم ناعمًا. 
 

طريقة عمل العجة بالبصل والبيض والخضروات 

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة تحضير عجّة بيض بالبصل:
مقادير عجة بيض بالبصل:
ثلاث بيضات.
رأس بصل كبير الحجم.
كميّة من عروق البقدونس الاخضر.
كميّة من الفلفل الأسود.
ربع كوب زيت زيتون.
ملح طعام ناعم.

طريقة تحضير عجة بيض بالبصل:
1- افرم عروق البقدونس والبصل فرمًا ناعمًا. أضف البيضات إلى البقدونس، واخلطهم جيّدًا مع إضافة رشّة ملح ورشة فلفل أسود.
2- ضع البصلة المفرومة مع كميّة من زيت الزيتون في المقلاة على نار هادئة.
3- عند ملاحظة أنّ البصلة تذبّلت، وأصبح لونها قريبًا من الذهبيّ أضف البيض المخفوق مع البقدونس إلى البصلة وحرّك جيّدًا حتى تختلط البصلة مع باقي المكوّنات، إلى أن يتكوّن في المقلاة قرص متماسك، ويكون البيض قد نضج. أفرغ محتوى المقلاة في صحن واسع، يمكنك تقسيم القرص إلى مثلثاتٍ، أو اتركه كما هو.
4- قدّمْ مع العجة كأسًا من الرائب أو العصير وبعض المخلّلات. هذه الوجبة لا يستغرق عملها أكثر من عشر دقائق، ولا تكلّف أكثر من نصف دينار.


طريقة عمل العجة بالخضار مقلية 

عجة

المكونات

6 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض. 

عدد 6 بيض. 

نصف كوب من زيت الزيتون. 

نصف كوب من البصل المفروم الناعم. 

1 كوب كبير من البقدونس المفروم.

 نصف ملعقة صغيرة من الملح.

 نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. 

ربع ملعقة من الشطة المجروشة.

 طريقة تحضير العجة المقلية

توضع المكونات فى وعاء واسع 

تقلب جيدا 

يضاف البهار والبصل 

ينخل الدقيق قبل وضعه على الخليط .

طريقة تحضير العجة المقلية

 أضيفي ملعقة واحدة من الدقيق الأبيض ومن ثم تقليبها مع الخليط، لا تقومي بإضافة ملعقة أخري قبل تقليبها جيدا مع الخليط.

يضاف الدقيق تدريجيا ويقلب .

تأكدي من عدم تكتل الخليط .

اسكبي زيت الزيتون أو الزيت النباتي في مقلاة واسعة من أجل قلي العجة الشامية. 

عند قدح الزيت وتسخينة أضيفي العجه اقراص وتقلى إلى أن يصير لونها ذهبي ،من الجانبين وتصبح جاهزة للتقديم .

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