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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جنازة مهيبة.. تشييع جثمان الطفلة"منار ضحية حقنة" بمسقط رأسها بقرية الفرستق في الغربية

جنازة الطفلة الضحية
جنازة الطفلة الضحية

شهدت قرية الفرستق التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية صباح اليوم تدشين مراسم تشييع جثمان  الطفلة منار النجار في العقد الأول من عمرها حيث لفظت أنفاسها الأخيرة عقب قيام طبيب بيطري يعمل في صيدلية خاصة بزوجته بإعطائها حقنتين في الكتف والعضل لخفض درجة حرارتها دون إجراء اختبار حساسية لها منا أصابها بهبوط حاد وتسمم في الجسم.

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وجاء ذلك بحضور المئات من أهالي القرية و البرلماني سامح حبيب عضو مجلس النواب وأسرة الطفلة الضحية .

كما  وصلت سيارة الإسعاف التي كانت تقل جثمان الطفلة الضحية من مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا.

كما أمرت النيابة العامة بالدفع   بالطب الشرعي لشريح جثمان الطفلة الضحية للوقوف علي  أسباب الوفاة وإعداد تقرير بذلك لرفعه إلى النيابة التى باشرت التحقيقات في الحادث .
كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال والد الطفلة وأقاربها  حول ملابسات  الواقعة والذين أكدوا أن الطفلة لم تكن تعاني من أي أمراض سابقة وأنهم لاحظوا ارتفاع في درجة حرارتها بسبب ألم بضرسها واسرعت الأم إلى الصيدلية حيث قام الطبيب المتواجد بإعطائها حقنة في الأول ثم لاحظ ظهور تشنجات عليها عقب إعطائها الحقنة الأولى.

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مما استدعي إلي  شروع الطبيب البيطري في إعطائها  حقنة أخرى أدت إلى انهيارها وتركها وطلب من امها الذهاب بها إلى المستشفى حيث استقلت توكتوك إلى مستشفى بسيون المركزي والذين قاموا بإبلاغ الشرطة التي قامت بضبط الطبيب الذي تبين أنه طبيب بيطري وليس بشرى وتم نقلها إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا حتي لفظت أنفاسها الأخيرة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

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الطفلة منار جنازة الطفلة ضحية حقنه طبيب بيطري مركز بسيون قرية الفرستق أسندت النيابة العامة

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