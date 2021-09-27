عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

حكومة آبي أحمد تتجاهل
حكومة آبي أحمد تتجاهل الواقع وتحذر الولايات المتحدة

إثيوبيا تحذر الولايات المتحدة الأمريكية من منصة الأمم المتحدة، هذا ما يشغل بال جميع مراقبي ما يحدث في إثيوبيا بعد تصريحات المسؤول الإثيوبي الثاني والتي تظهر سياسة إدارة بلاده بقيادة آبي أحمد في إنكار الواقع وإحداث الأزمات.

سياسة آبي أحمد 

نائب آبي أحمد ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، قال في الأمم المتحدة إن بلاده ترفض أي محاولات من أمريكا للتدخل في شؤونها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

شاهد.. الجيش السوداني يتصدى لعملية توغل إثيوبية شرق البلاد "فيديو"

بعد إصابة ريهام سعيد بفيروس كورونا .. فنانون ضربتهم الموجة الرابعة "فيديو"

وقال مكونن، خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إثيوبيا تتعرض لـ"ضغوطات غير ضرورية" ترمي إلى اختبار مدى متانة سيادتها، مشددا على أن إثيوبيا رغم ذلك تواصل تعزيز سيادتها واستقلاليتها السياسية ووحدة أراضيها، مشددًا بذلك على ما سبق وصرح به رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد . 

ورجّح الوزير أن الانتقادات الدولية بحق حكومة إثيوبيا على خلفية النزاع في إقليم تيجراي تأتي رضوخا لـ"حملة دعائية منحرفة" أطلقتها "الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيجراي " المتمردة، على حد وصفه.

تهديد أمريكي 

وحذر بعد أيام من تهديد أمريكا بفرض عقوبات على حكومة إثيوبيا، من أن "الملاحقات والإجراءات العقابية لن تساعد في تحسين الوضع أو العلاقات". 

ماجدة الرومي ليست الأولى.. مطربون سقطوا على المسرح أمام الجمهور "فيديو"

اغتصبوها شهرين ورسموا على جسمها.. ما قصة فتاة الوشم خديجة المغربية؟ "فيديو"

وأشار الوزير إلى أن التعاون والقلق من قبل أصدقاء إثيوبيا بخصوص ما يجري فيها يعدان موضع ترحيب، مضيفا: "لكننا نؤكد على ضرورة تبني نهج بناء وزيادة الثقة وضمان التفاهم".

وحذر مكونن من استغلال الجهود الرامية إلى تقديم المساعدات الإنسانية بغية تمرير اعتبارات سياسية، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية ملتزمة بمساعدة الناس وستعمل مع "الشركاء المتمسكين بمبادئ الحياد والاستقلالية والإنسانية وقوانين الدولة".

تجويع الشعب الإثيوبي

وتؤكد تقارير دولية أن الحكومة الإثيوبية في أديس أبابا تعمل على تجويع الإثيوبيين خاصة في إقليم تيجراي بمنع وصول المساعدات الغذائية الدولية إليهم.

وأعرب مكونن عن استعداد أديس أبابا للعمل مع الاتحاد الإفريقي على إطلاق حوار وطني بقيادة الإثيوبيين أنفسهم، مبديا أمله في أن تتاح للاتحاد الإفريقي "فرصة للاستفادة من حكمته".

مش بالحظوظ.. لماذا منعت نقابة الموسيقيين عفروتو ومروان موسى من الغناء؟

ليفل الوحش.. تحذير أمريكي من فيروس جديد يهدد العالم بسبب كورونا

وللمزيد حول تفاصيل تحذير إثيوبيا لـ أمريكا من فوق منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة شاهد الفيديوجراف التالي: 

اثيوبيا أبي أحمد تيجراي أمريكا إقليم تيجراي

موضوعات متعلقة

محاولة فاشلة.. من هو عبدالباقي البكراوي قائد انقلاب السودان؟

بعد حديث بايدن عن إثيوبيا.. تصعيد دولي يهدد حكم آبي أحمد

قالوا عن المشير طنطاوي.. كلمات مؤثرة في حق رجل المهام الصعبة| فيديو

لص مدينة نصر الأنيق.. هكذا استغل ضحاياه وحيلة من الشرطة لضبطه

ترشيحاتنا

اليوم.. الزمالك يختتم معسكر برج العرب

قانون البناء يلزم بتقديم وثيقة تأمين حال ترخيص هذا النوع من المباني

نموذج حي لتأصيل وتحديث التراث السيناوي.. ما قصة الثوب البدوي

الأهلي السعودي يجدد الثقة في لاعبيه

أسعار فئات هوندا CRV موديل 2021 بالسوق المصرية.. صور

ما حكم تعقيم الزوج أو الزوجة لمنع الحمل؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب نزل الأرض.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 27-9-2021

وزير التعليم العالي يلمح لاحتمالية تأجيل العام الدراسي الجديد

"اللي معاه دهب يبيعه".. مستشار وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين

وائل جمعة يكشف عن لاعب رفض تمثيل منتخب مصر

إلغاء مراوح السقف وتركيب كاميرات مراقبة وتقفيل الشبابيك بالحديد .. أبرز تعليمات التعليم للمدارس قبل بدء الدراسة

شوبير يحسم الجدل حول تعاقد الأهلي مع جروس ورحيل موسيمانى

هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر والنكد وحرام شرعا؟ الإفتاء تجيب

سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الإثنين 27-9-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفتاة العنكبوت.. طفلة تتسلق الجدران بطريقة غريبة|فيديو

ما بين شائعات الوفاة والزهايمر.. كيف تعيش ميادة الحناوي وسر اختفائها؟

لحظات رعب.. شاهد احتراق طائرة بعد ثوان من قفز لاعبي المظلات

لليوم219.. مسافر عبر الزمن يلتقط مقاطع للعالم خال من البشر في 2027

فيديو

الرجل الثاني في إثيوبيا يوجه تحذيرا لأمريكا من الأمم المتحدة.. ما القصة؟

ثروت سويلم يكشف تفاصيل تدشين بطولة كأس الرابطة وشكل الدوري الجديد ..فيديو

مشرد ومخمور.. ظهور غريب للممثل الأمريكي نيكولاس كيدج

فيديوجراف.. 3 أطفال بدلا من اثنين.. الصين تعدل قانون الإنجاب

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

إيهاب كاسب يكتب: هكذا تغيرت استراتيجيات النجاح بسبب كورونا

د.فتحي حسين يكتب: سندوتش فول

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (2)

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الثواب والعقاب 

د.محمد عونى يكتب: الدوري المصرى الأقوى فى الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

تنابلة السلطان

د.مجدي بدران

تلوث الهواء يزيد من خطر الإصابة بكوفيد-19

محمود مناع

أفريقيا.. العودة الحتمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد التطلبان»: نقاط الاتقاء الطلبانية التركية

إلهام أبو الفتح

نعم تغيرت

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة في الحياة الكريمة

إبراهيم شعبان

مرة ثانية.. أصل كورونا والبشرية المعذّبة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «5»

اﻟﻤﺰﻳﺪ