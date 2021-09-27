قبل بدء الانعقاد الثاني.. نائب يكشف أجندة لجنة السياحة بالبرلمان

قال النائب أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن اللجنة لديها عدد من الملفات المهمة المدرجة على أجندتها التشريعية، سيتم البدء في مناقشتها فور بدء جلسات العمل، مع عودة دور الانعقاد الثاني، المقرر في 2 أكتوبر المقبل.

وأضاف "إدريس" في تصريحات لـ "صدي البلد"، أن أبرز الملفات المدرجة على أجندة اللجنة هي متابعة خطة الدولة في الاهتمام بتوطيد سياحة اليخوت، وتحقيق الاستفادة القصوي منها؛ من أجل دعم القطاع السياحي.

وأشار عضو لجنة السياحة، إلي أن أهم الملفات التي يرغب في مناقشتها هي متابعة خطة افتتاح طريق الكباش بالأقصر، والذي سيعتبر حدثا عالميا جديدا فريدا من نوعه، يضاهي “موكب نقل المومياوات” الذي تم إطلاقه من فترة وجيزة.

وتابع النائب، أن لديه بعض التوصيات والإرشادات الخاصة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها من أكبر المشروعات القومية التي تهدف لتقديم خدمات متميزة للمواطن.

شار إلى أن رئيس الجمهورية، دعا مجلس النواب إلى الانعقاد في يوم 2 أكتوبر المقبل كما دعا مجلس الشيوخ للانعقاد يوم 5 أكتوبر المقبل.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في 2 أكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني و تم نشر القرار في الجريدة الرسمية.