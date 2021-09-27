استجابة للتاسعة.. محافظ بورسعيد يقرر إهداء “أم محمد” رحلة حج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، "أم محمد" عاملة بمدرسة في بورسعيد، رحلة حج، مقدما التحية للسيدة أم محمد على مشوار عطائها الكبير.

فيما وروت " أم محمد" عاملة بمدرسة في بورسعيد، تفاصيل عملها لأكثر من 55 عاما، متابعة:" أنا بشتغل بقالي 55 سنة، وبحب شغلي وبحب معاملة الناس ليا في المدرسة".



واستطردت “أم محمد” خلال حوارها ببرنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية،:" الكل يتعامل معي باحترام..أنا بحب المدرسة ولو فيه حاجة اتكسرت فيها أعيط عشانها".

وأضافت " أم محمد" عاملة بمدرسة في بورسعيد، أن :" أعمل منذ 55 عاما ولم أشعر بالملل أبدا، متابعة: "أنا ببقى زعلانه يوم الجمعة عشان إجازة..المدرسة دي حياتي".



وأكملت " أم محمد" عاملة بمدرسة في بورسعيد، أن :" لو قعدت من الشغل بحس أن ممكن يحصلي حاجة واتعب".