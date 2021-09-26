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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون وزوجته يقدمان شكوى ضد مصور بتهمة انتهاك الخصوصية

ماكرون وزوجته يقدمان
ماكرون وزوجته يقدمان شكوى ضد مصور بتهمة انتهاك الخصوصية

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، شكوى ضد مصور مشاهير بتهمة "انتهاك الخصوصية" بعدما نشر صورة خاصة لهما.

وبحسب إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية، تقدم ماكرن وزوجته بشكوى ضد ثيبو داليفارد  الذي نشر خلال الأسابيع الماضية صورا لهما في أماكن عطلتهم، بينها صورة لماكرون أمام الإليزيه مباشرة.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن المدعي العام في باريس فتح تحقيقا في قضية "انتهاك للخصوصية" بعد نشر صورة الرئيس إيمانويل ماكرون على "جت سكي" وهو يرتدي ملابس السباحة.

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وقالت النيابة الفرنسية، إن التحقيق لا يزال جاريا دون كشف الأسباب الدقيقة لهذا التحقيق أو عدد الأشخاص المستهدفين.

وأقام مصور مشاهير، معرضا أمام قصر الإليزيه لمدة 15 يوما، عرض فيه صورا لرؤساء فرنسا خلال عطلهم، وكانت صورة ماكرون وزوجته بين المواد المعروضة.

وبحسب التقارير، كان ماكرون وزوجته يشاهدون هذه الصور في كل مرة يدخلون فيها أو يغادرون قصر الإليزيه، ما اعتبر استفزازا ودفعهم لتقديم شكوى.

ومن المقرر أن تستدعي الشرطة المصور ثيبو داليفارد بتهمة انتهاك خصوصية الحياة الخاصة للزوجين.

وفي 2017، اتهم المصور ذاته باقتحام خصوصية الزوجين بينما كانا يقضيان بضعة أيام من الأجاة في مارسيليا، وبسبب هذا التطفل، تقدم ماكرون بشكوى ضده بتهمة المضايقة ومحاولة التعدي على الخصوصية قبل أن يسحب شكواه بعد التوصل لتسوية.

ماكرون بريجيت ماكرون فرنسا الرئيس الفرنسي الإليزية

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