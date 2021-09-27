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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أبرزها التحميل الآمن.. مايكروسوفت تضيف ميزات مذهلة لمتصفحها إيدج

مايكروسوفت تضيف ميزات
مايكروسوفت تضيف ميزات مذهلة لمتصفحها إيدج

تعمل شركة مايكروسوفت الأمريكية على تحسين متصفحها الرئيسي Microsoft Edge  إيدج لمنافسة متصفح جوجل كروم الذي يكتسح بأكبر عدد من المستخدمين وذلك متصفح فايرفوكس من شركة مزيلا والذي يعرف بأنه أفضل متصفح آمن ويوفر خصوصية لمستخدميه. 


وبحسب موقع MSPoweruser فإن مايكروسوفت أضافت عددا من الميزات الجديدة لمتصفح إيدج لتحسين تجربة المستخدم ولجذب عدد أكبر من المستخدمين لحفظ حصة سوقية معتبرة مع متصفحات كروم و فايرفوكس. 

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ومنعت شركة مايكروسوفت تنزيلات المحتوى المختلط، حيث لن تقوم الصفحات الآمنة إلا بتنزيل الملفات المستضافة على صفحات آمنة أخرى . 


كما سيتم حظر التحميلات المستضافة على صفحات غير آمنة، بالإضافة إلى تقييد طلبات الشبكة الخاصة لتأمين السياقات، لحفظ أمان المستخدم . 


وسيتم تمكين الحسابات المحلية فقط لتسجيل الدخول الضمني، حيث لن يحاول متصفح إيدج تسجيل الدخول ضمنيًا إلى حسابات MSA أو AAD ، كما سيتم إيقاف الترقية من الحسابات المحلية إلى حسابات AAD أيضًا.


وستحقق التحديثات لمتصفح إيدج مزايا عديدة ومهمة مثل إصلاح المشكلات الأمنية والاختراقات والثغرات التى تحدث للمستخدمين ومعالجتها بشكل دائم ومستمر، بالإضافة إلى تقديم وضع أكثر استقرارا واستجابة للمستخدمين.


وكانت مايكروسوفت قد بدأت فى سلسلة من التحديثات لمتصفح إيدج وتخطط للانتقال بهذه التحديثات بدءًا من نسخة Edge 94 ، لمنافسة متصفح كروم المهيمن، حيث لا يزال أمام إيدج الكثير ليستطيع المنافسة ويكون قادرا على الهيمنة.
 

شركة مايكروسوفت متصفح إيدج ميزات متصفح إيدج جوجل كروم متصفحات الانترنت

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