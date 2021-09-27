شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

برج الميزان واحد من مواليد الأبراج الهوائية، التى تتسم بالذكاء والتردد إلا أن تلك الصفات تختلف درجة تواجدها من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد ، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 27 سبتمبر فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.

علم الأرقام



وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 27 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك روحا قتالية وإصرارا على الوصول لأهدافك.. أنت أيضا متحمس، ومعتد بنفسك، وحساس وانفعالي. لديك موهبة ابتكارية وحس فني، وتؤثر في الآخرين، لكنك تميل للعصبية.

نصيحة الابراج

وتقدم خبيرة الأبراج نصيحة فلكية لمولود يوم 27سبتمبر تقول له فيها إن عام ٢٠٢١ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط حافظ على استقلاليتك وسيطر أيضا على عواطفك وانفعالاتك.

حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:



الوضع الفلكي يمنحك كل الثقة والسعادة و ترتفع معنوياتك وتبدو مغامرا من الدرجة الأولى.

كما أن القمر في منزل الحظ يساعدك على التقاط الفرص، وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج ويمكنك اليوم أن تقترب بلطف ممن حولك، وقد تكتشف أمورا خافية تنفعك في المستقبل.



حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لا تتسرع في تصريحاتك وقراراتك واحمِ حقوقك، ولا تعطِ وعودا لا يمكنك الالتزام بها و إذا كنت متزوجا تذكّر اليوم أن أفضل حل هو التفاهم بهدوء مع شركاء الحياة.. احرص على ذلك

