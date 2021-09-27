رسالة مهمة من بايدن إلى الشعب الأمريكي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، أن المواطنين الذين يحققون دخل سنوي أقل من 400 ألف دولار لن يدفعوا مزيدا من أموال الضرائب.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر: "أعطيك كلمتي بصفتي بايدن: إذا كنت تربح أقل من 400 ألف دولار في السنة ، فلن أرفع ضرائبك أبدًا سنتًا واحدًا".

وأضاف: "لكنني سأجعل هؤلاء في القمة يبدأون في دفع حصتهم في الضرائب، هذا غير عادل".

ومن ناحية أخرى، شددت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن غضبها وقلقها من الصور المتداولة لملاحقة ضباط أمريكيين في الحدود للاجئين من هايتي.

وفي تصريحاتها لبرنامج "ذا فيو"، وجهت كامالا هاريس اللوم إلى ضباط دوريات الحدود الذين ظهروا في الصور وهم يجلدون اللاجئين الهايتيين على حدود تكساس، ووصفت هذه المعاملة بأنها "مقلقة للغاية" وتذكر بـ"بعض أسوأ اللحظات في التاريخ الأمريكي".

ووصفت هاريس الصور بأنها "مروعة ومقلقة للغاية"، مضيفة أنها كانت "غاضبة" منها.

وقالت: "لا ينبغي معاملة البشر بهذه الطريقة، وكما نعلم جميعا، فقد أثار ذلك أيضا صورا لبعض أسوأ اللحظات في تاريخنا حيث تم استخدام هذا النوع من السلوك ضد السكان الأصليين لبلدنا، وتم استخدامه ضد الأفارقة الأمريكيون في أوقات العبودية".