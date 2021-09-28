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بعد اتهامها باستغلال الحجاب لركوب التريند.. والد ياسمينا العلواني يرد بقوة |فيديو

حجاب ياسمينا العلواني
حجاب ياسمينا العلواني يثير أزمة على مواقع التواصل

كشف ناصر العلواني ، والد الفنانة الشابة ياسمينا العلواني في تصريح خاص لـ صدى البلد عن حقيقة ارتداء ابنته الحجاب وسبب الأزمة التي أثيرت على مدار اليومين الماضيين على مواقع التواصل وشاشات التلفاز ، حيث أصبحت صور ياسمينا العلواني بالحجاب مثار بحث كبيرا على محركات البحث ومواقع التواصل. 

قصة حجاب ياسمينا العلواني

وقال والد ياسمينا العلواني : "ابنتي أصيبت بفيروس كورونا منذ أسبوعين ، ويجب على الناس أن ينظروا إلى تدويناتها منذ يوم 13 سبتمبر الماضي ، وهيفهموا الموضوع كويس".

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وأضاف والد ياسمينا العلواني في معرض رده على ما أثير بشأن أزمة ياسمينا العلواني : "الموضوع واضح جدا وابنتي لم تتعمد الشو أو خداع أحد ، هي مصابة بفيروس كورونا وعندما تحسنت حالتها كتبت ذلك والناس فهمت غلط ، وذلك تعليقا على أزمة حجاب ياسمينا العلواني. 

واختتم والد ياسمينا العلواني : " ابنتي حاليا تتعافى من فيروس كورونا وحالتها تتحسن والحمد لله ، وستجري مسحة للتأكد من تعافيها تماما من الفيروس".

وقبل أزمة حجاب ياسمينا العلواني نشرت المطربة الشابة تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أوضحت خلالها بعض الأمور المتعلقة بالجدل المُثار بعد ظهورها بالحجاب، وحقيقة اعتزالها. 

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تطورات أزمة ياسمينا العلواني بالحجاب 

وكتبت ياسمينا العلواني ، تغريدتين عبر تويتر، أوضحت في الثانية أنها لم ترتدِ الحجاب، وسبق وظهرت به عدة مرات، ولكنها تتفاءل بالظهور به، مؤكدة أن التعليق الذي كتبته على صورتها بالحجاب يخص تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا. 

صور ياسمينا العلواني 

وجاء في تغريدة ياسمينا العلواني على تويتر المصحوبة بصورها دون حجاب : «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابة أوضح إن الآوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويتة اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

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وللمزيد حول أزمة ياسمينا العلواني نجمة أراب جوت تالنت ورد والدها على ما تردد بشأن الأزمة الأخيرة و صور ياسمينا العلواني بالحجاب شاهد الفيديوجراف التالي: 

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