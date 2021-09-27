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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2001 يفوز على الترسانة 5 / 2 وديًّا استعدادا لبطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ على ضيفه الترسانة، بنتيجة ٥-٢، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن استعدادات شباب الأهلي للموسم الجديد.

 

افتتح محمد رضا خماسية أهلي 2001، وأضاف علي عمرو الهدف الثاني، وسجل أحمد عربي الهدفين الثالث والرابع، وفي الشوط الثاني سجل الضيوف هدفين، قبل أن يسجل حسام ياسين الهدف الخامس للأهلي.

 

جاءت المباراة ضمن عدة مباريات ودية، يخوضها أهلي 2001 بقيادة مديره الفني عمرو أنور، التي يهدف من خلالها لإعداد اللاعبين بشكل جيد قبل الدخول في منافسات دوري الجمهورية، الذي يبدأه الأهلي بمواجهة الشرقية للدخان، السبت المقبل الموافق ٢ أكتوبر.

 

وخاض أهلي 2001 مجموعة مباريات ودية خلال فترة الإعداد، حيث تعادل مع الاتصالات ٥-٥، وفاز على وادي دجلة ١- صفر، وعلى النصر ٤-١، وعلى المجد ٣-١، وأخيرًا على الترسانة ٥-٢.

 

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2001 كلا من عمرو أنور مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

 

النادي الأهلي الترسانة شباب الأهلي علي عمرو محمد رضا

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