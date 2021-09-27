الجميع سيدفع الثمن.. فرنسا تدعو لاجتماع عاجل لمجلس الأمن

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه على إيران ألا تعلب بعامل الوقت بشأن الاتفاق النووي.

وأكد لودريان، أنه لا غنى عن استمرار مفاوضات فيينا بأسرع وقت، داعياً إيران لضرورة استئناف المفاوضات النووية بأسرع وقت، قائلا: "توجب علينا إظهار تصميم شديد إزاء إيران وبرنامجها النووي".

وأضافت فرنسا، أنها ستواصل العمل من أجل السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، ودعت للتحلي بالمسؤولية والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وتابع لودريان، أن الأمن والسلم الدوليين في خطر وأن فرنسا تدعو لاجتماع قمة للدول الخمس الأعضاء بمجلس الأمن.

وبشأن أفغانستان، قال لودريان إن واجب فرنسا هو تقديم المساعدات للشعب الأفغاني، وأن باريس تدعو النظام في كابل لوقف أي علاقة مع التنظيمات الإرهابية.

وعلى صعيد ليبيا، شدد لودريان على ضرورة التزام الأطراف الليبية بتعهداتها واستمرار وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في موعدها وسحب المرتزقة، وأن هدف باريس إنجاح خارطة الطريق الليبية.

وبشأن التغير المناخي، قال لودريان إن الجميع سيدفع الثمن غاليا بسبب التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الأرض.

كما أكد على دعم فرنسا جهود العراق من أجل التوحد واستعادة السيادة.