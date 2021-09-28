"يويفا": إسقاط الدعاوى القانونية ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إسقاط الدعوى القانونية ضد أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، وهي الأندية التي كانت ملتزمة بإنشاء ما يسمى بدوري السوبر الأوروبي "سوبر ليج".



وذكر "يويفا" في بيان أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الإجراءات ضد الفرق الثلاثة "لاغية وباطلة".



وأشار البيان إلى أن "اليويفا" سيبلغ أيضًا الأندية التسعة الأخرى التي أعلنت انضمامها للبطولة بأنهم ليسوا في حاجة إلى دفع الغرامات المفروضة عليهم.



في مايو الماضي، اشتعلت أزمة دوري السوبر الأوروبي المقترح بين تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" للفرق المشاركة من الحرمان في الاشتراك في المسابقات القارية والدولية، ورفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإقامة المسابقة من الأساس.



وقرر 12 ناديًا أوروبيًا من صفوة أندية أوروبا إنشاء مسابقة تحت مسمى دوري السوبر، وهذه الأندية هي إي سي ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي، وبرشلونة وإنتر ميلان ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام هوتسبير، وتعتبر هذه الأندية أندية مؤسسة.



وكان نظام البطولة ينص على أنها تتألف من 20 فريقا، 12 ناديا مؤسسا دائمة الوجود في البطولة، يضاف إليها 3 آخرين في الفترة المقبلة، ثم 5 أندية تتأهل إلى المسابقة بشكل سنوي حسب الإنجازات المحلية.