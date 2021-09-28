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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أوبو تعتزم إطلاق هاتف Oppo A95 4G بسعر رخيص ..مواصفات

أوبو تعتزم إطلاق
أوبو تعتزم إطلاق هاتف Oppo A95 4G بسعر رخيص

تعتزم شركة أوبو الصينية إطلاق هاتف جديد من فئة الهواتف المتوسطة خلال الأسابيع المقبلة تحت اسم Oppo A95 4G حيث من المقرر أن يصدر الهاتف بسعر رخيص نظرا لدعمه تقنية الجيل الرابع 4G . 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oppo A95 4G قد تم إدراجه في موقع شهادة NBTC في تايلاند برقم الطراز CPH2365، كما حصل على عدد من الشهادات الأخرى مثل اللجنة الوطنية للإذاعة والاتصالات في تايلاند. 

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وسيكون هاتف Oppo A95 4G هو خليفة لهاتف Oppo A95 5G بتقنية الجيل الخامس الذي ظهر لأول مرة في مارس الماضي، بعدد من المواصفات الجيدة. 

 

وسيأتى هاتف Oppo A95 4G بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، بجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب أعلى اليسار مخصص لكاميرا السيلفي .

 

وسيقدم هاتف Oppo A95 4G ، إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، مع الكاميرا السيلفى تأتى بدقة 32 ميجابيكسل. 

 

وسيعمل هاتف Oppo A95 4G  من أوبو، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio P95 SoC، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، و بطاقة micro SD تصل إلى 2 تيرابايت، كما يعمل بواجهة المستخدم ColorOS 11.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 11.

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