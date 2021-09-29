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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. رسالة حزينة من ابن ممثل شهير.. وتوفيق عبد الحميد يكشف عن سبب غيابه

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عدد من الأخبار على مدار الساعات الماضيةنستعرض ابرزها فى السطور التالية: 

 

4 شهور مسمعتش صوته.. رسالة مؤثرة من نجل خالد سامى

 

حالة من التعاطف أثارها نجل الفنان خالد سامى ، وذلك بعدما عبر عن مدى أشتياقه لوالده ، الذى دخل فى غيبوبة منذ عدة أشهر . 

ونشر تركى نجل خالد سامى تغريدة قائلاً :  “اشتقت لأبوي، بكمل ٤ شهور وأنا ما سمعت صوته” .

 

بعد وفاة والدها .. فنانون ساندوا ليالى دهراب فى محنتها الأخيرة

حالة من الحزن تعيشها الفنانة الكويتية ليالي دهراب بعد عن وفاة والدها .

وكتبت ليالى دهراب ، عبر حسابها الرسمي في إنستغرام: والدي في ذمة الله  ، ولم تذكر تفاصيل الوفاة واكتفت بوضع صورة كتب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

لطيفة تهنئ أول رئيسة وزراء في تونس

علّقت الفنانة التونسية لطيفة على قرار إسناد رئاسة الوزراء التونسية إلى السيدة نجلاء بودن، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر .

وعلقت لطيفة قائلة: لأول مرة فى تاريخ تونس والعالم العربى رئيسة حكومة امرأة، موش غريب على بلد فيها وزارة للمرأة ، السيدة نجلاء بودن بالتوفيق لك ولبلادي الغالية ثقتى كبيرة فى شعبنا". 
 

 

الجمعة.. تجمع المؤلفين والملحنين في ساقية الصاوي

 دعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو» برئاسة الدكتور مدحت العدل، لانعقاد اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية بعد غد الجمعة الموافق الأول من شهر أكتوبر لعام 2021، بساقية عبد المنعم الصاوي (قاعة الحكمة) بالقاهرة في إطار توفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد للجمعيات،.

 

دريد لحام : حلم العمل مع عادل إمام مازال يراودني |صور

 

أقيمت اليوم ندوة تكريم الفنان السوري الكبير دريد لحام ضمن فعاليات مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» في دروته السابعة والثلاثين، وأدارها الأمير أباظة رئيس المهرجان، وبحضور التونسي رشيد فرشيو، والمخرج عمر عبد العزيز.

 

بعد ظهورها بالحجاب مجددا.. سنوات اعتزال حلا شيحة تفوق عمرها الفنى

 

عاد اسم الفنانة حلا شيحة مرة أخرى يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى بعد نشرها صورة وهى ترتدى الحجاب بشكل كامل مرة أخرى . 

 

وجاءت هذة الصورة لـ حلا شيحة بعد ساعات قليلة من تصريحات والدها الفنان التشكيلى الكبير عن عدم ارتدائها الحجاب من جديد بعد زواجها من المنتج معز مسعود . 

 

توفيق عبد الحميد لـ صدى البلد: الفن حياتى والانزلاق الغضروفى سبب ابتعادى عنه

أكد الفنان توفيق عبد الحميد أنه يتمنى العودة إلى الحياة الفنية خلال الفترة المقبلة ، مؤكداً أن ابتعاده عن الفن نتيجة إصابته بانزلاق غضروفى . 

وتابع توفيق عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : اتمنى العودة قريباً الى التمثيل، خاصة ان الفن هو حياتى ومجال عملى الوحيد .

 

ممثل تركي شهير.. تعرف على خطيب أروى جودة السابق| صور

 

حلت الفنانة  أروى جودة  ضيفة على برنامج كلمة أخيرة من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ، حيث تحدث عن خطيبها السابق الفنان التركي أوزجان دينيز، إذ كشفت ان علاقة الحب التى جمعت بينهما بدأت حين كانت تعمل عارضة أزياء. 

 

تعرف على تفاصيل برنامج محمد هنيدى الجديد

إنتهى الفنان محمد هنيدى ، من تصوير برنامجه الجديد ، والمقرر عرضه على أحدى القنوات الفضائية ، حيث تدور أحداث فكرة البرنامج حول سرد محمد هنيدى كواليس أعماله السينمائية.

اخبار الفن ساقية الصاوي رسالة مؤثرة مواقع التواصل الاجتماعي برنامج محمد هنيدي عبد المنعم الصاوي الفنان خالد سامي نجل خالد سامي محمد هنيدي

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