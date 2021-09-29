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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الجمعة المقبل.. حفل غنائى يضم مسار إجبارى وشاهين وأحمد كامل

صدى البلد

يحيى كل من باند مسار إجبارى والمطرب أحمد كامل ومطرب الراب شاهين حفلا غنائيا ضخما يوم الجمعة المقبل بفندق GOLDEN JEWEL -SEDI GABER.

 

وتختتم فرقة مسار إجباري بهذا الحفل المنتظر جولتها الغنائية في موسم الصيف، والتي قدمت خلالها أكثر من 8 حفلات مختلفة بين القاهرة والإسكندرية، حملت جميعها لافتة كامل العدد، مرت خلالها بين مسرح الزمالك بحفلتين متتاليتين، وحفل دار الأوبرا المصرية وافتتاح مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية وصولا لإحياء 4 حفلات متتالية في ساقية الصاوي.

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فرقة مسار إجباري تشوق الجمهور لأجدد حفلاتهم بالإسكندرية

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رقم 1| أحمد كامل يتفوق على محمد رمضان وأنغام وأحمد سعد بـ على عيني

وتخطف مسار إجباري مسامع جمهورها في عروس البحر بإطلالة غنائية ثلاثية لأول مرة بمشاركة المطرب أحمد كامل ومغني الراب شاهين،  تقدم خلالها توليفة غنائية مطولة تستمر لساعتين بأشهر أغانيها بين "بقيت حاوي" و"صباحك" و"نهايات الحكاوي" و"شيروفوبيا".

 

وتصدرت أغنية “على عيني” للفنان الشاب أحمد كامل، تريند رقم 1 بعد يوم واحد من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “ يوتيوب” متفوقاً على كل من محمد رمضان وأنغام وأحمد سعد وحسن أبو الروس.

 

كما تجاوزت الأغنية المليون مشاهدة وفي طريقها إلى 2 مليون عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

 

مسار إجباري على عيني أحمد كامل شاهين حفلات صيف ٢٠٢١

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