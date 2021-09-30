أخبار التكنولوجيا.. حجب الإنترنت عن الملايين من هواتف أندرويد وآيفون لهذا السبب.. جوجل تحظر أشهر تطبيقاتها رسميا من العمل على هذه الهواتف

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها في التالي:

أعلن مارك زوكربيرج مؤسس ورئيس شركة فيسبوك، في عام 2019، عن مشروع لتكامل خدمات شركته من أجل دمج واتسآب مع Facebook Messenger، ولكن في خلال العام الماضي، بدأت الشركة الأمريكية، في توحيد إنستجرام وماسنجر من خلال السماح لك بإرسال رسائل إلى جهات الاتصال عبر كلتا الشبكتين.

مفاجأة غير سارة لمحبي هواتف سامسونج.. تفاصيل

يبدو أن عشاق هواتف جلاكسي الشهيرة المقدمة من علامة سامسونج على موعد مع مفاجأة غير سارة، بعدما كشفت احدث التسريبات أن بطارية الأيقونة المنتظرة Samsung Galaxy S22 ستأتي بحجم أقل من الإصدار الحالي.

تستعد شركة هونر Honor، لإطلاق النسخة العالمية من سلسلة هواتفها الرائدة Honor 50، والتي سيتم إطلاقها في أوروبا في غضون 30 يوما اعتبارا من اليوم، وفقا لما ذكره WinFuture.

أصبح الهاتف الذكي ذا أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، نظرا للكم الهائل من التطبيقات والبيانات التي يقوم مالكه بحفظها عليه أثناء فترة استخدامه، والتي تثير قلقه في حال فكر في بيعه وشراء آخر جديد.

على عكس المتوقع نجحت شركة “هونر” الصينية في إعادة الظهور للمشهد بقوة عقب أزمة هواوى و الحكومة الأمريكية، التي أثرت بالسلب و منعت تزويد أجهزة العلامتين بخدمات جوجل، لتحتل هونر المركز الثالث كأكثر علامة مبيعاً في السوق الصيني.

أفاد تقرير نشرته صحيفة "express" البريطانية، بأن الملايين هواتف أندرويد وويندوز وآيفون، قد تفقد الوصول إلى الإنترنت بالكامل خلال ساعات قليلة.

استطاعت شركة “ريلمي” الصينية التابعة لعلامة “أوبو” تحقيق مبيعات تجاوزت 100 ألف نسخة من هاتفها الجديد Realme GT Neo2.

تستعد شركة هواوي الصينية لطرح ساعتها الجديدة في أوروبا، والتي تحمل اسم Watch Fit New، وهى الإصدار المحسن من ساعتها الحالية Watch Fit.

رسميا.. جوجل تحظر أشهر تطبيقاتها من العمل على هذه الهواتف

أكدت شركة جوجل Google، أن عددا من تطبيقاتها الأكثر شيوعا، بما في ذلك جيميل Gmail وتقويم Google و جوجل مابس، ويوتيوب YouTube، ستتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد بدءًا من يوم الثلاثاء الماضي.

ببطارية قوية.. خلال ساعات قليلة بوكو تعتزم الإعلان عن هاتفها الجديد Poco C31

تستعد شركة بوكو Poco، للكشف عن هاتفها الذكي الجديد C31 في الهند قريبا، وقبل الإعلان الرسمي كشفت العلامة التجارية الصينية، عن بعض مواصفات الهاتف الذكي لاثارة التشويق حوله.