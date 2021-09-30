حزن يجتاح وسائل التواصل بسبب وفاة شاب قبل زفافه بيوم

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدة صور لشاب توفاه الله منذ ساعات قبل زفافه بيوم واحد فى إحدى المحافظات.

و ذكرت شقيقته فى منشور كتبته علي صفحتها بفيسبوك قائلة: "أخويا اللي فرحه بكره مات"، و تحولت منصات التواصل إلى مآتم بعد وفاة الشاب إثر سكتة قلبية حسب ذكر الأهل، وأضافوا أنه توفي أثناء الاحتفال بـ“حنته”.

وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يتغمده برحمته و يسكنه فسيح جناته"، وعلق آخر :"عريس فى الجنة يا ابني ربنا يصبر اهلك و يرحمك و يغفرلك".

و عبرت أخرى عن حزنها :"ربنا يصبر قلب امك عليك يا ابنى".