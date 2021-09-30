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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد اكتئاب وحادث أليم| ازاى تخس 50 كيلو من غير ريجيم قاسي

خسارة الوزن
خسارة الوزن

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن إنقاص الوزن لأصحاب السمنة أمرا هاما وليس على الصحة فقط، ولحياة أفضل في العمل ولحياة أفضل مع شريك الحياة.
 

وأضافت دعاء سهيل، في حوار مع الإعلامي ممدوح الشناوي و الإعلامية رنا عرفة، في برنامج البيه والهانم، المذاع عبر شاشة صدى البلد، اليوم الإثنين، أنه لابد من تواجد فيتامينات سي في المكمل الغذائي وأن يكون مكون من أعشاب للحفاظ على صحة ونضارة البشرة وقوة الشعر.

 

وتابعت دعاء سهيل، أنه خلال الفترة الأخيرة ووجد ترويج لمكملات غذائية غير صحية ومضرة بشكل كبير على الصحة، لافتة إلى ان هناك عملية احتيال لشخصها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عمل صفحات على الفيس بوك تعمل بأسمها وتعلن عن منتجات سيئة ومضرة على الصحة ويجب الجميع الحذر من هذا الأمر جيدا، موجهة حديثها لمتابعيها “احذروا منهم”.


وأردفت، أن أول ما يتضرر في الجسم نتيجة زيادة الوزن هو العظام وخاصة الفقرات الأخيرة من العمود الفقري، موضحة أنه في حالة الدايت يبدأ الجسم في فقد الوزن من أعلى بداية من الوجه إلى أسفل.

وتابعت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية في جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إنه المتابعة الجيدة لمريض السمنة تعتبر من أهم أسباب النجاح معه مع إعطاءه المادة الفعالة، التي تساعده على خسارة وزنه الزائد، منوهة إلى أن خسارة الوزن أكثر الأشياء التي تعطى الشخص أمل في الحياة، وخاصة إن كان الشخص في حالة يأس بعد تعرضه لحادث كبير، كاشفة أنه بعد فقدان الوزن لمدة ثلاثة أشهر يتم القيام بأسلوب غذائي منتظم، وأن وجبة الإفطار مهمة جدا في الحرق.

وفي سياق أخر، قالت إيمان، فتاة كانت تعانى من زيادة فى الوزن، و تواصلت مع الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية بعد ظهورها على قناة صدى البلد، وفقدت حوالى 20 كيلو فى 30 يومًا.

وقد أكدت الدكتورة دعاء سهيل، أن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر وعليه يجب أن يتم متابعة المريض طبيا من قبل الفريق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في أقصر وقت. 

دعاء سهيل انقاص الوزن مكملات غذائية خبيرة تغذية زيادة الوزن مواقع التواصل الاجتماعي

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