نشرة المنوعات.. تعرض شاكيرا وطفلها لهجوم مفاجىء..ومستخدم لخرائط جوجل يثير الجدل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.



يحل المولد النبوى الشريف هذا العام في يوم الإثنين 12 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر المقبل، ويعد مولد النبي احتفالًا كبيرًا لدى جموع المسلمين شرقُا وغربا، ويتوج هذا الاحتفال عادات خاصة للمصريين من أبرزها شراء حلاوة المولد والعرائس.

تعرضت نجمة البوب الشهيرة ​​شاكيرا، لهجوم مفاجىء من قبل اثنين من الخنازير البرية في حديقة ببرشلون

أثار مستخدم لخرائط جوجل جدلا واسعا على أحد الجروبات الشهيرة بموقع «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية.



لأول مرة في مقاطعة دورست البريطانية، اصطاد صياد سمكة خطرة قادرة على شل وقتل البشر.

كشف خبراء من منطقة أوت سافوا جنوب شرق فرنسا عن انخفاض جبل مون بلان، أعلى قمة في أوروبا الغربية، في جبال الألب.

على الرغم من أن فقدان حاسة الشم ينتج عن الإصابة بالعديد من الفيروسات، إلا أنه يعد من أكثر أعراض فيروس كورونا انتشاراً، كما أنه قد يمتد لأشهر عدة حتى بعد التعافي من الفيروس.



ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل حاول تهريب حوالي كيلو من عجينة الذهب من الجمارك داخل مكان غير متوقع بجسده.



نجا أحد منظمي الرحلات السياحية الأسترالية من هجوم تمساح مروع ومفاجئ، حيث أصابه بإصابات بالغة الخطورة عندما اندفع من نهر وأطبق بفكيه على يده.