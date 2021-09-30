نشرة المنوعات.. تعرض شاكيرا وطفلها لهجوم مفاجىء..ومستخدم لخرائط جوجل يثير الجدل

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.
مع اقتراب المولد النبوي .. أسعار وأنواع الحلاوة بالأسواق |فيديو
يحل المولد النبوى الشريف هذا العام في يوم الإثنين 12 ربيع الأول الموافق 18 أكتوبر المقبل، ويعد مولد النبي احتفالًا كبيرًا لدى جموع المسلمين شرقُا وغربا، ويتوج هذا الاحتفال عادات خاصة للمصريين من أبرزها شراء حلاوة المولد والعرائس.
دمروا كل شيء.. تعرض شاكيرا وطفلها لهجوم مفاجىء من خنازير برية.. فيديو
تعرضت نجمة البوب الشهيرة شاكيرا، لهجوم مفاجىء من قبل اثنين من الخنازير البرية في حديقة ببرشلون
مستخدم لخرائط جوجل يثير الجدل بصورة لمدخل غامض.. تفاصيل
أثار مستخدم لخرائط جوجل جدلا واسعا على أحد الجروبات الشهيرة بموقع «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية.
اصطياد سمكة أسد خطيرة في بريطانيا.. شاهد
لأول مرة في مقاطعة دورست البريطانية، اصطاد صياد سمكة خطرة قادرة على شل وقتل البشر.
تراجع أعلى قمة في أوروبا الغربية بشكل غامض.. تفاصيل
كشف خبراء من منطقة أوت سافوا جنوب شرق فرنسا عن انخفاض جبل مون بلان، أعلى قمة في أوروبا الغربية، في جبال الألب.
باحثون يكشفون عن مفأجاة لمواجهة أكثر أعراض كورونا شيوعا
على الرغم من أن فقدان حاسة الشم ينتج عن الإصابة بالعديد من الفيروسات، إلا أنه يعد من أكثر أعراض فيروس كورونا انتشاراً، كما أنه قد يمتد لأشهر عدة حتى بعد التعافي من الفيروس.
هندي حاول تهريب ذهب في مكان غير متوقع والشرطة تعتقله.. صور
ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل حاول تهريب حوالي كيلو من عجينة الذهب من الجمارك داخل مكان غير متوقع بجسده.
نجأ بأعجوبة.. منظم رحلات يفلت من هجوم تمساح خطير.. صورة
نجا أحد منظمي الرحلات السياحية الأسترالية من هجوم تمساح مروع ومفاجئ، حيث أصابه بإصابات بالغة الخطورة عندما اندفع من نهر وأطبق بفكيه على يده.