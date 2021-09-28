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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

نشرة المنوعات
نشرة المنوعات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام الكثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.


شاهد.. رجل يذبح ممرضة داخل مستشفى بالمغرب.. ومفاجأة عند الكشف عن هويته

هزت جريمة مروعة الدار البيضاء بعد مقتل ممرضة بطريقة وحشية على يد رجل أربعيني بالقرب من مستشفى «20 أغسطس» في المغرب.

 

ماء زمزم يحارب السرطان.. أستاذ جامعي سعودي يكشف عن معجزة |فيديو

كشف أستاذ بجامعة أم القرى السعودية عن مفاجأة مدوية حول معجزة ماء زمزم في محاربة السرطان، وذلك لما يمتلكه من تركيب أيوني يحارب السميات.


ليس الحجاب فقط.. مطعم هندي يمنع دخول امرأة لارتدائها الساري|فيديو

كما تدقق بعض الأماكن على عدم دخول المحجبات أو ارتداء البوركيني كما رأينا في عدد من الوقائع الشهيرة، تم منع امرأة في الهند من دخول مطعم فخم لارتدائها الساري (الزي الرسمي لبلادها).

 

خناقة عنيفة بين غراب ضخم وطائرة درون والسبب غريب.. شاهد

رصد مقطع فيديو غريب هجوم مفاجئ لطائر يشبه الغراب ضد طائرة بدون طيار تعمل على توصيل الطعام في أستراليا.

 

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نشرة المنوعات.. رجل يذبح ممرضة داخل المستشفى.. ماء زمزم يحارب السرطان.. منع امرأة من دخول مطعم هندي لسبب غريب.. خناقة بين غراب ضخم وطائرة

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