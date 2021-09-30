عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنقوش توجه دعوة لوزير الخارجية السعودي للمشاركة في مؤتمر ليبيا الدولي

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

 دعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، للمشاركة في مؤتمر دولي نهاية أكتوبر المقبل في ليبيا.

 

وقالت وزارة الخارجية الليبية في بيان صحفي، إن "وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التقت اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض نظيرها السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود".

 

واستعرضت الوزيرة الليبية خلال اللقاء "مضامين مبادرة استقرار ليبيا، كأول مبادرة ليبية خالصة تطلقها حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في ليبيا بجوانبها السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، وعزم ليبيا رئاسة وتنظيم مؤتمر دولي نهاية شهر أكتوبر المقبل للبدء الفعلي في تنفيذ بنودها، استنادا على مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن 2570 و2571، وقدمت الوزيرة دعوة لنظيرها السعودي للمشاركة في مؤتمر دولي، تأكيداً للمكانة الرائدة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية على المستويين الإقليمي والدولي".

 

وعبر وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، عن "دعم بلاده الكامل لكل ما يهدف إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا"، مؤكداً  على "دعمه لمبادرة استقرار ليبيا باعتبارها مبادرة ليبية خالصة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا ويحقق تطلعات الشعب الليبي في التنمية والبناء".

 

وأضافت وزارة الخارجية الليبية في بيانها أن "اللقاء تناول التأكيد على أهمية تنسيق المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطرق كذلك إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات المشتركة المبرمة سابقا بين البلدين، وتعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة".

 

وأعرب وزير الخارجية السعودي في ختام اللقاء عن "دعم بلاده الكامل لكل الجهود الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا"، مؤكداً أن "ما تتمتع به ليبيا من إمكانيات يؤهلها إلى تجاوز أزمتها، وتحقيق الازدهار لشعبها".

 

وأضاف أن "بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم، ومساندة جهود الليبيين نحو الاستقرار والتنمية".

 

وقبل أيام، صادق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن خطوته لاقت اعتراضا من المجلس الأعلى للدولة وعدد من النواب الذين اتهموه بعدم عرض النصّ على التصويت البرلماني.

وزير ليبي: ننتظر مليون مصري لإعادة إعمار ليبيا.. فيديو

مجلس الأمن يتبنى قرارا بالإجماع بتمديد بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا

المنقوش وزير الخارجية السعودي مؤتمر ليبيا مبادرة استقرار ليبيا حكومة الوحدة الوطنية

ترشيحاتنا

محمد شريف يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى ليبيريا

كيف أستأجر شقة بخمسة جنيهات؟ .. عالم أزهري ينصف أصحاب العقارات القديمة

دار الإفتاء توجه رسالة للشباب بشأن التحرش الجنسي

تغنى لأم كلثوم وتشعر بالذنب تجاهه.. صابر الرباعي يتحدث عن والدته

منتخب مصر يسجل الهدف الأول في مرمى ليبيريا

إكسبو 2020 دبي |ماذا تحتاج مصر لتنظيم معرض مشابه؟|مسؤول يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ الطلاب قبل بداية العام الدراسي.. فيديو

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

الأرصاد تكشف طقس الفترة المقبلة.. وتحذر من هذا الأمر

بقيادة صفوان ثابت ..الداخلية تجهض مخططًا إخوانيًا يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم الإرهابي

الحكومة تكشف مفاجأة حول تأجيل الدراسة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.. فيديو

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كانوا بيحسدوها على شعرها.. كيف أصيبت الطفلة «روان» بالصلع في الكوافير؟

أستاذ أمراض صدرية يحذر من عبوات مغشوشة لحقن «أكتيمرا» لعلاج كورونا

حسين ياسر المحمدي يعلن عبر صدى البلد موقفه من خوض انتخابات الزمالك|صور

أيقونة الجمال الإيطالية.. ما سر جاذبية مونيكا بيلوتشي في الـ57 من عمرها؟

فيديو

ظهروا مع بعض كتير.. تيام قمر يكشف علاقته بـ ليلى أحمد زاهر

فيديوجراف.. الزغاريد تحولت لعويل وصراخ.. قصة شاب توفى في ليلة الحنة

"قلتلك هتفضحنا".. إلهام شاهين تكشف أسرارا عن والدها لأول مرة "فيديو"

غالية مش رخيصة.. أحمد سعد يتغزل في زوجته والأخيرة تكيد مطلقاته

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ