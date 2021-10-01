الكشف علي 276 مريضا بقافلة طبية في مطروح

تعرف على نتائج القوافل الطبية العلاجية المجانية بقرى مطروح



انتهت اعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقريتي اللحاحمة وحطايا جبر بمركز مطروح والتى استمرت يومى 29و30 سبتمبر .

وأكد الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة بمطروح ان القافلة خلال اليومين قامت بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٧٦ مريض من أهالي القريتين ، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالة واحدة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، .

واضاف أنه تم تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وأوضح أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار أن القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة، الأشعة-أنف و أذن كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط،

ووجة الشكر للدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.

واضاف على حرص القيادة السياسيةعلي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .