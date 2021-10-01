عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على نتائج القوافل الطبية العلاجية المجانية بقرى مطروح

الكشف علي 276 مريضا بقافلة طبية في مطروح

قافلة طبية بمطروح
قافلة طبية بمطروح


  انتهت اعمال القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقريتي اللحاحمة وحطايا جبر  بمركز مطروح والتى استمرت يومى 29و30 سبتمبر .

معرض مجاني لأصحاب المشروعات الصغيرة فى مطروح.. 7 أكتوبر

وكيل الصحة يفاجئ مستشفى مطروح العام بزيارة فجرا

 

وأكد الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة بمطروح ان  القافلة خلال اليومين قامت  بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي ٢٧٦  مريض من أهالي القريتين ، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل حالة واحدة  تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، .

واضاف أنه تم تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.

وأوضح أنه تم إتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار أن  القافلة إشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم أسرة،  الأشعة-أنف و أذن  كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط،

ووجة الشكر   للدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة مطروح.

واضاف على حرص القيادة السياسيةعلي تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،  و تحت رعاية  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

مطروح اخبار محافظة مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مديرية الصحة

ترشيحاتنا

سفير الصين بالقاهرة لـ صدى البلد: بكين حققت التنمية الذاتية على مدار 72 سنة

أول فيديو للقطارات الإسبانية التى تصنع للسكك الحديدية

بعد توجيهات الرئيس..الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل فى المجاري المائية

لماذا نجح موسم القطن 2021؟ نقيب الفلاحين يرد

السلطات الألمانية تعتقل تركيًا بتهمة التجسس

ناصر ماهر يعلن رسميا الرحيل عن الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

السجن المشدد والغرامة عقوبة مواطن فى سوهاج عثر على معبد روماني بمنزله

مبروك عطية: يحرم الاستماع للقرآن الكريم في هاتين الحالتين.. فيديو

مدرب برتغالي كبير يقترب من خلافة موسيماني في الأهلي.. تفاصيل

التطبيق الجمعة.. قرار جديد من البترول بشأن فاتورة غاز المنازل لشهر أكتوبر

بعد سفره .. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يوجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "متحف الحضارة".. صور

نشرة المنوعات.. انفجار بركاني خطير.. وتمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي.. لحظة قفز راكبة من الطائرة.. وكوافيرة تعاقب زبونة بقص رموشها

في قفزة مرعبة.. شاهد تمساح يلتهم ذراع مرشد سياحي |صور

شاهد.. لحظة قفز راكبة من الطائرة والسلطات تعتقلها |فيديو

فيديو

فيديو جراف| حريق هائل بمصنع مبيدات حشرية بالعاشر.. ما القصة؟

فيديو جراف.. كيف أجهض الأمن الوطني مخططا إخوانيا استهدف إعادة نشاط التنظيم

حكم كتابة الميراث للبنات.. خلاف بين العلماء يحسمه مفتي الجمهورية

انطلاق أضخم معرض كتاب في تاريخ المملكة العربية السعودية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

أحمد شيخو يكتب: الأزمة في تركيا الدولة والسلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ