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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفارة الأمريكية في سوريا تحث جميع الأطراف على التوصل لحل سياسي شامل

السفارة الأمريكية
السفارة الأمريكية في سوريا

أصدرت السفارة الأمريكية في سوريا، اليوم السبت، بيان هام جاء فيه: "نحث جميع الأطراف على التفاوض بحسن نية من أجل حل سياسي شامل".

وأعلن جهاز أمن الدولة اللبناني، توقيف عصابة تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان، بعد عملية رصد ومتابعة.

وفي بيان لها، قالت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة: "بعد توافر معلومات إلى المديرية العامة لأمن الدولة عن عملية تهريب أشخاص من سوريا الى لبنان بين بلدتي شدرا والخالصة في عكار، سيرا على الأقدام، يتم بعدها نقلهم إلى طرابلس وبيروت بحافلات صغيرة، ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت إحدى دورياتنا من توقيف سيارة فان هيونداي عند معبر الكنيسة في بلدة شدرا، وبداخلها السائق اللبناني "أ. م"، وثمانية رجال، وامرأتان، وأربعة أولاد، جميعهم من التابعية السورية".

وأضاف البيان: "تمكنت  دورياتنا أيضا من توقيف اللبناني "ح. ف"، الذي كان يعمل على تأمين عبور السوريين وتوصيلهم الى الطريق العام سيرا على الأقدام، فيما تمكنت سيارة فان أخرى نوع هيونداي من الفرار، ثم تم العثور عليها مع سيارة أخرى رباعية الدفع، من دون وجود أحد بداخلها، وذلك بمؤازرة من دورية تابعة لفوج الحدود البري الأول"، مؤكدا أنه "تم إجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء على إشارة القضاء".

السفارة الأمريكية سوريا حل سياسي التفاوض حسن النية

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