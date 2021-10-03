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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجاهل تحذير الخطيب.. خالد الغندور: موسيماني أيامه معدودة في الأهلي

الخطيب - موسيماني
الخطيب - موسيماني

أكد الإعلامي خالد الغندور، اقتراب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء، بسبب تجاهله لتعليمات محمود الخطيب رئيس النادي.

وقال خالد الغندور في مقطع فيديو عبر قناته على موقع “يوتيوب”:" موسيماني أصبحت أيامه في الأهلي، والكابتن محمود الخطيب صاحب القرار الأول والأخيرة بشأن مصيره، لأنه حاصل على تفويض من مجلس الإدارة باتخاذ القرار المناسب".

تابع خالد الغندور :" الخطيب مستاء من تصريحات موسيماني للإعلام الجنوب إفريقي، وحذره أكثر من مرة، لكن موسيماني لم يتوقف عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام".

أضاف:" موسيماني كان غاضبا من قرار مجلس إدارة الأهلي بخضم 300 ألف جنيه من مستحقاته عقب خسارة كأس السوبر، وعقد جلسة مؤخرا مع الخطيب، وحصل على وعد بإلغاء الخصم، لكن لم يعلن في وسائل الإعلام".

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أشار:" موسيماني تلقى عرضا من فريق قطر القطري، عن طريقة زوجته ووكيلة أعماله، لكن زوجته رفضت في النهاية، بسبب عدم حصولها على نسبة جيدة من هذا العرض".

أوضح :" موسيماني يرغب في خوض تجربة تدريبية في الإمارات، لكن أندية الإماراتي تفضل التعاقد مع مدرب أوروبي في أغلب الأحيان".

اختتم:" مجلس إدارة النادي الأهلي، يبحث حاليا عن مدرب جديد، لأن أيام موسيماني أيامه معدودة في الأهلي".

موسيماني يعود إلى القاهرة اليوم لقيادة تدريبات الأهلي استعداداً للحرس الوطني

 

في سياق آخر، يعود بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة فجر اليوم، الأحد، قادماً من بلاده جنوب أفريقيا بعد ان قضي أجازة قصيرة هناك.

ومن المقرر أن يقود موسيماني مران الفريق االيوم ، عقب الراحة السلبية التي منحها للاعبيه لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الغابة الودية والتي فاز فيها بسبعة أهداف نظيفة.

وكان موسيماني، قد منح لاعبية راحة لمدة ثلاثة أيام عقب خوض مباراة ودية أمام الغابة، والتي فاز فيها بسبعة أهداف نظيفة.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي والتي ستقام بالنيجر في 16 أكتوبر.

خالد الغندور موسيمانى الأهلى الخطيب تدريبات الأهلي

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