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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. حقيقة توقف تطبيق واتساب عند الملايين من المستخدمين.. 4 نصائح لحماية حساباتك على الإنترنت من الاختراق

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

 

لحفظ الصور والملفات المهمة.. حيلة ذكية لـ تدوين الملاحظات على وآتساب

يسمح تطبيق المراسلة الشهير واتساب WhatsApp، للمستخدمين بإرسال رسائل نصية وملفات وسائط ومدفوعات إلى مستخدمين آخرين حول العالم.

 

مايكروسوفت تسهل على اللاعبين ذوي الإعاقة الوصول إلى ألعابهم المفضلة

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft، أن متجر الألعاب الخاصة بها ستحتوي على بطاقات إشعارات جديدة، تتيح للاعبين ذوي الإعاقة عرض ميزات إمكانية الوصول، التأكد من أن الألعاب تحتوي على الميزات التي يحتاجونها قبل شرائها أو تنزيله.

 

شحن جواهر فري فاير Free Fire بطريقة آمنة ومجانية.. تفاصيل

تعد جواهر فري فاير من أهم أساسيات اللعبة، إذ تساعد تلك الجواهر عشاق ألعاب الباتل رويال على إنهاء جميع مستويات اللعبة وتحقيق الأهداف المطلوبة منهم، ولكن هل تبحث عن طريقة مجانية لشحن جواهر FREE FIRE.

 

4 نصائح من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI لحماية حساباتك من الاختراق

مع تزايد هجمات الفدية الالكترونية خلال السنوات الأخيرة، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، بعض النصائح لمستخدمي شبكة الإنترنت لمساعدتهم على حماية أجهزتهم وحساباتهم على شبكة الويب العالمية.

 

حقيقة توقف تطبيق واتساب للملايين من المستخدمين حول العالم

انتشرت الكثير من التقارير خلال الفترة الأخيرة حول أن خدمة واتساب WhatsApp، على وشك التوقف عن العمل على “53 هاتفًا ذكيًا”، مما يثير قلق معظم الأشخاص من عشاق تطبيق الدردشة الأشهر حول العالم.

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