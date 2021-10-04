فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

لحظات قاسية ومشاهد صعبة تعيشها سلطنة عمان، بعد وصول الإعصار شاهين إلى البلاد، وهو ما تسبب في انهيار جبلي في منطقة الوطية بـ مسقط، نتيجة للأمطار الغزيرة.

حالة الطوارئ

و حددت الحكومة العمانية مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية، كما أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، أن الإعصار المداري «شاهين» يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.

فقدان شخصين

وكانت وكالة الأنباء العُمانية قد أعلنت عن تسجيل حالتي فقدان، كانت إحداهما للطفل الذي لقي مصرعه بعد انجرافه في دوامات المياه الناجمة عن الإعصار شاهين، فيما كانت الحالة الأخرى لشخص جرفته المياه داخل سيارته في ولاية العامرات.

إعصار شاهين في الإمارات

أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة، أن منطقة شمال بحر العرب قد شهدت وصول العاصفة المدارية «شاهين»، حيث تعمقت وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وتراوحت سرعة الرياح حول مركزه بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، وأشار مركز الأرصاد إلى أن موقع مركز إعصار شاهين يبعد 440 كيلومترا عن مدينة الفجيرة.

هل يصل الإعصار مصر؟

نفت هيئة الأرصاد الجوية ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن إقبال إعصار شاهين على مصر خلال الساعات المقبلة بعد أن تضررت منه عمان.

وأكدت أن إعصار شاهين سوف يقتصر تأثيره على دولة عمان والإمارات بهطول أمطار تصل إلى 500 ملم.

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