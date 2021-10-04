عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

إعصار شاهين
إعصار شاهين

لحظات قاسية ومشاهد صعبة تعيشها سلطنة عمان، بعد وصول الإعصار شاهين إلى البلاد، وهو ما تسبب في انهيار جبلي في منطقة الوطية بـ مسقط، نتيجة للأمطار الغزيرة. 

حالة الطوارئ

و حددت الحكومة العمانية مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية، كما أكدت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عمان، أن الإعصار المداري «شاهين» يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط على دائرة عرض 24.2 درجة شمالا وخط طول 59.3 درجة شرقا، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم/ ساعة)، ومن المحتمل أن يستمر الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.

فقدان شخصين

وكانت وكالة الأنباء العُمانية قد أعلنت عن تسجيل حالتي فقدان، كانت إحداهما للطفل الذي لقي مصرعه بعد انجرافه في دوامات المياه الناجمة عن الإعصار شاهين، فيما كانت الحالة الأخرى لشخص جرفته المياه داخل سيارته في ولاية العامرات.

ابقوا في منازلكم.. تحذير عاجل من عمان بشأن تطورات إعصار شاهين

إعصار شاهين في الإمارات

أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة، أن منطقة شمال بحر العرب قد شهدت وصول العاصفة المدارية «شاهين»، حيث تعمقت وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وتراوحت سرعة الرياح حول مركزه بين 120 و150 كيلومترا في الساعة، وأشار مركز الأرصاد إلى أن موقع مركز إعصار شاهين يبعد 440 كيلومترا عن مدينة الفجيرة.

سلطنة عمان.. انهيار جبل على سكن عمال بسبب إعصار شاهين.. وانتشال جثتين

هل يصل الإعصار مصر؟

نفت هيئة الأرصاد الجوية ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن إقبال إعصار شاهين على مصر خلال الساعات المقبلة بعد أن تضررت منه عمان.

وأكدت أن إعصار شاهين سوف يقتصر تأثيره على دولة عمان والإمارات بهطول أمطار تصل إلى 500 ملم.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

سلطنة عمان الإعصار شاهين منطقة الوطية الحكومة العمانية شاهين

موضوعات متعلقة

بسبب إعصار شاهين.. تحذير من الإمارات لـ مواطنيها في سلطنة عمان

سلطنة عمان تخلي بعض المناطق بسبب الإعصار شاهين

ترشيحاتنا

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.. أسرع طريقه لإجابة الدعاء

سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 4- 10-2021

لقبت بمبدعة الفنون التشكيلية.. قصة "مها" الأسوانية التي حولت الشوارع لبانوراما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

الكيلو بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 4-10-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ