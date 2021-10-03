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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاقة الفول الصويا بالنساء

صدى البلد

يعد فول الصويا مصدراً غنياً بالبروتينات، حيث يحتوي على مادة الإيزوفلافون، التي تشبه في تركيبها هرمون الإستروجين؛ الهرمون الأنثوي الأساسي.


ويستخدم فول الصويا لزيادة هرمون الأنوثة؛ هرمون الإستروجين، والذي بدوره يعمل على التخفيف من أعراض ما بعد انقطاع الطمث، والتي تحدث نتيجة انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، كالتقلبات المزاجية، والتعرق الليلي، والهبات الساخنة، والاكتئاب.

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الدراسات التي أكدت على فوائد فول الصويا للنساء.

فوائد فول الصويا للنساء..

يعتبر فول الصويا مهم للغاية للمرأة خصوصاً بعد سن اليأس، وفي ما يلي نذكر بعضاً فوائده الصحية للنساء:

الوقاية من أمراض القلب

يقلل فول الصويا من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين، حيث يعمل على تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم.

تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام

تصيب هشاشة العظام النساء بنسب أعلى من الرجال، وخاصة مع تقدم العمر. ويقلل فول الصويا من هشاشة العظام التي تحدث مع التقدم في العمر لاحتوائه على مركبات غذائية تقلل من خسارة كتلة العظام وتحافظ على كثافتها، مثل الكالسيوم وفيتامين د.

الوقاية من سرطان الثدي

يحتوي فول الصويا على العديد من مضادات الأكسدة، والتي تمنع من نمو وتكاثر الخلايا السرطانية، وأثبتت الدراسات العلمية للأوبئة التي نشرت في عام 2013، والتي اشتملت على 12 دراسة آسيوية، أن زيادة تناول فول الصويا ارتبطت بانخفاض بنسبة 29%؛ أي الثلث تقريباً، من معدل التعرض لخطر الإصابة بسرطان الثدي.
ولكن يجدر الذكر أنه وعلى الرغم من نتائج الدراسات هذه، إلا أن هناك دراسات أخرى تجرى حول احتمالية ضرر فول الصويا للنساء المصابات بسرطان الثدي، وذلك نتيجة لامتلاكه تأثير مشابه لهرمون الأستروجين.

التقليل من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية

يساعد فول الصويا على التخفيف من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية، مثل الصداع النصفي.

الوقاية من أمراض الدماغ المرتبطة بتقدم العمر

يعتبر فول الصويا مصدراً جيداً لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي لها دور كبير في تحسين وظائف الدماغ، وتحسين الذاكرة البصرية.
 

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