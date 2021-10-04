بطرق مختلفة.. إليك طريقة عمل الكب كيك

أطفالك من عشاق الكب كيك يمكنك تحضيرها بطرق سهلة وسريعة وبوصفات سريعة أختارى الطريقة التى تناسبك

كيك الشوفان للشيف نجلاء الشرشابى



المقادير



100 جرام زبدة

2 وربع كوب دقيق

3/4 كوب سكر

ملعقة ونصف صغيرة بيكنج باودر

2 بيضة

ربع لعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

ربع كوب شوفان

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة ملح



طريقة التحضير لكب كيك الشوفان



- فى وعاء اخلطى كل من الزبدة و السكر والموز والبيض والفانيليا جيدًا وضعي المكونات الجافة والفراولة في وعاء وقلبيهم ثم أضيفيهم للخليط السابق.

- قلبي الخليط بالكامل بالملعقة ليصبح لدينا خليط سميك ووزعي الخليط في قوالب الكب كيك

- زيني الكب كيك وضعيه بالفرن لينضج ثم زيني الكب كيك بقطع اللوز ..



كب كيك الموز للشيف غادة التلى



المقادير..

-2 كوب دقيق

- 1 كوب شوفان

- 1 كوب سكر بني

- 1معلقه بودر

-نصف ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

- 1 ملعقة صغيرة قرفة

- 1 ونصف كوب موز مهروس

- 2 بيضة - تلت كوب زبدة ذائبة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- نصف كوب زبيب



الطريقة



قلبى الدقيق مع الشوفان والسكر والبيكنج بودر والملح والقرفة وجوزة الطيب وفى طبق آخر قلبى الموز والبيض والفانيليا والزبدة واضربيهم جيدا ثم قومى بإضافة الزبيب إلى خليط البيض وقلبيهم جيدا ثم ضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق وقلبي جيدا

ثم ضعي العجين في قوالب الكيك المدهونة بالزيت وأدخليها الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 190 درجة مئوية.