عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة زوج.. رجل يعود إلى منزله يجد زوجاته تزوجا من آخر

صدى البلد

اتبع رجل رغباته واهوائه وترك زوجتيه خلف منه لا يعلم عنهن شيئًا، وبعد عقود من الغياب عاد إلى منزله ليشعر رجل كيني بالضيق عندما وجد زوجتيه تزوجا مرة أخرى بعد عقود من اختفائه في عام 1974.


عاد بيتر أويكا البالغ من العمر 84 عامًا إلى منزله بعد أن قيل إنه غادر قرية ماكالي في مالافا بمقاطعة كاكاميغا قبل 47 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 37 عامًا.

txt

تمساح يترصد ويلتهم طائرة بدون طيار.. واقعة غريبة

txt

خانه توازنه.. نهاية مؤسفة لرجل أثناء ركوب قطار

أخبر هذا الرجل الثمانيني الآن شعبه أنه كان يغادر للبحث عن مراعي أكثر خضرة لرعاية زوجتين وخمسة أطفال، بحسب  ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


ومع ذلك ، لم يخبر أسرته عن المكان الذي يتجه إليه ومتى سيعود، وقال لوسائل إعلام محلية إنه زار كاكاميغا في أعوام 1983 و 1992 و 1996 ، لكنه فشل في دخول منزله.

الآن ، عاد رسميًا إلى الأبد ، لكنه شعر بالحزن عندما علم أن زوجاته قد تخلوا عن آمال عودته وتزوجوا من رجال آخرين.

على الرغم من أنه قضى جزءًا من 47 عامًا في تنزانيا حيث وقع في الحب وأنجب طفلاً من امرأة أخرى ، إلا أنه توقع أن تظل زوجاته سليمة.

txt

عضة ثعبان من داخل مرحاض تقتل طفلة في السعودية

txt

تفحموا جميعًا.. اصطدام طائرة في مبنى داخل منطقة سكنية

قال: أتمنى لو كانت زوجاتي هنا اليوم للترحيب بي في الوطن، وأضاف زوجاتي توقف عن التواصل معي ولم يسمح لي بعد بمقابلة ابننا.

واختتم :"أتمنى التوفيق لزوجتيّ في زواجهما. ومع ذلك ، أود أن يعرفوا أنني ما زلت على قيد الحياة وأنه ينبغي عليهم تخصيص الوقت لزيارتي".

 

رجل الغياب زوجتيه

موضوعات متعلقة

تمساح يترصد ويلتهم طائرة بدون طيار.. واقعة غريبة

خانه توازنه.. نهاية مؤسفة لرجل أثناء ركوب قطار

عضة ثعبان من داخل مرحاض تقتل طفلة في السعودية

تفحموا جميعًا.. اصطدام طائرة في مبنى داخل منطقة سكنية

سميت على اسمها.. طبيبة مصرية تكتشف متلازمة خطيرة تصيب الأطفال

رجل يحرق حبيبته السابقة بأبشع الطرق

خطف واغتصاب وحرق.. جريمة بشعة والجاني ضابط في بريطانيا

عراك عنيف.. تمساح يلتهم آخر في مشهد مرعب

ترشيحاتنا

البرلمان الياباني يوافق على تعيين فوميو كيشيدا رئيسا للوزراء

في عيد ميلاد شمس البارودي.. حقيقة عودتها للتمثيل

الكيلو بـ 23 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 4-10-2021

سعر الدولار في البنوك اليوم الإثنين 4 -10-2021

زيادة تصل إلى 10 ألاف جنيه .. أسعار ومواصفات هافال جوليون موديل 2022

محمد يوسف : على موسيماني تجديد طموحه.. مخاطرة كبيرة من كيروش باستبعاد نجمي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

بعد استبعاد أفشة وشريف .. قرار جديد من كيروش في منتخب مصر

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

على طريقة ساسي.. أشرف بن شرقي يصدم إدارة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

فيديو

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

لخريجي الكليات الحكومية والخاصة.. تفاصيل وشروط التقديم بـ الكلية الحربية |فيديو

نهاية يتمناها الجميع .. شاب تصعد روحه للسماء أثناء الصلاة

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ