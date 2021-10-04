صدمة زوج.. رجل يعود إلى منزله يجد زوجاته تزوجا من آخر

اتبع رجل رغباته واهوائه وترك زوجتيه خلف منه لا يعلم عنهن شيئًا، وبعد عقود من الغياب عاد إلى منزله ليشعر رجل كيني بالضيق عندما وجد زوجتيه تزوجا مرة أخرى بعد عقود من اختفائه في عام 1974.



عاد بيتر أويكا البالغ من العمر 84 عامًا إلى منزله بعد أن قيل إنه غادر قرية ماكالي في مالافا بمقاطعة كاكاميغا قبل 47 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 37 عامًا.

أخبر هذا الرجل الثمانيني الآن شعبه أنه كان يغادر للبحث عن مراعي أكثر خضرة لرعاية زوجتين وخمسة أطفال، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.



ومع ذلك ، لم يخبر أسرته عن المكان الذي يتجه إليه ومتى سيعود، وقال لوسائل إعلام محلية إنه زار كاكاميغا في أعوام 1983 و 1992 و 1996 ، لكنه فشل في دخول منزله.

الآن ، عاد رسميًا إلى الأبد ، لكنه شعر بالحزن عندما علم أن زوجاته قد تخلوا عن آمال عودته وتزوجوا من رجال آخرين.

على الرغم من أنه قضى جزءًا من 47 عامًا في تنزانيا حيث وقع في الحب وأنجب طفلاً من امرأة أخرى ، إلا أنه توقع أن تظل زوجاته سليمة.

قال: أتمنى لو كانت زوجاتي هنا اليوم للترحيب بي في الوطن، وأضاف زوجاتي توقف عن التواصل معي ولم يسمح لي بعد بمقابلة ابننا.

واختتم :"أتمنى التوفيق لزوجتيّ في زواجهما. ومع ذلك ، أود أن يعرفوا أنني ما زلت على قيد الحياة وأنه ينبغي عليهم تخصيص الوقت لزيارتي".