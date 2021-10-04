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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| "النواب" يحيل قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة.. والموافقة علي تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الاثنين، نرصدها أبرزها من خلال هذه العناوين:

 

4 شروط لـ إصدار شهادة بصلاحية المبانى للإشغال..والحبس والغرامة للمخالفين|تفاصيل

 

الحبس 5 سنوات.. اعرف عقوبة التنمر لأكثر من شخصين على ذوى الإعاقة

 

أول تحرك برلماني لتدريس مادة الثقافة الغذائية في المدارس تنفيذا لتكليفات السيسي

 

الجلسة العامة للبرلمان تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

 

إيهاب رمزي يطالب بـ إنهاء النزاعات الحكومية وغلق ملفاتها أمام القضاء

 

المصري الديمقراطي الاجتماعي يُخطر مجلس النواب باختيار إيهاب منصور رئيسا لهيئته البرلمانية

 

استعان بصديقه لـ " اغتصاب شقيقته ".. 3 عقوبات تواجه المتهمين في واقعة دكتورة الدقهلية

 

9 تقارير من اللجنة التشريعية .. جبالي يفتتح أعمال جلسة مجلس النواب

 

اللجنة العامة بالنواب تنتهي من ترشيح 14 عضوا بلجنة القيم وتسمية المرشحين لـ حقوق الإنسان

 

1000 جنيه.. رسوم ترخيص إنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية

 

برئاسة الهنيدي ..ننشر أسماء أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب

 

مشيرة خطاب رئيسًا .. ننشر أسماء المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان

 

عقوبات تصل إلى المؤبد حال استخدام الحيوانات في إثارة الرعب بين المواطنين

 

النواب يوافق على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب

 

البرلمان يوافق على قرار جمهوري بإتخاذ تدابير لمواجهة الإرهاب في سيناء

 

برلمانية: تأسيس أسطول سيارات إسعاف وعيادات متنقلة يوفر على المواطن عناء التنقل

 

النائب عماد خليل يحصل على عضوية اللجنة العامة بمجلس النواب

 

حبس 5 سنوات ..مجلس النواب يوافق مبدئيا على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة..صور

 

صحة النواب تعدد مزايا تأسيس عيادات متنقلة بالمحافظات

 

النواب يحيل مشروع قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة

 

جبالي يرفع الجلسة العامة للبرلمان .. وعودة الانعقاد الأحد 17 أكتوبر

 

بعد إحالته لمجلس الدولة.. عامان سجنا وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمرعلى ذوي الإعاقة

 

غدا .. انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

 

احذر .. هذه المخالفة يتم إزالتها إداريًا وعلى نفقة المخالف

 

العنف الأسري يصل البرلمان.. تشريع جديد يثير الجدل بسبب توقيع عقوبات مغلظة على الزوج

 

1000 جنيه للترخيص.. رسوم جديدة من الفنانين تنتظر موافقة البرلمان

 

 

 

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أخبار البرلمان| "النواب" يحيل قانون تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة لمجلس الدولة.. والموافقة علي تشكيل "القومي لحقوق الإنسان"

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