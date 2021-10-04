سفينة أبحاث إيطالية تقتحم الجرف القاري لـ تركيا.. وأنقرة ترد

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، عن قيام وحدات من القوات البحرية التركية، بتحذير سفينة أبحاث إيطالية دخلت المياه الإقليمية والجرف القاري لـ تركيا بدون تصريح.

وحصلت وكالة الأناضول، علي معلومات من وزارة الدفاع التركية، قالت: "إدارة جنوب قبرص الرومية أعلنت في 29 سبتمبر الماضي إخطار "نافتكس" الخاص بأنشطة سفينة "Nautical Geo" للأبحاث".

وأضافت إنه نظرا لأن معظم العمل المتوخى تنفيذه يقع ضمن الجرف القاري التركي، ولعدم التنسيق مع تركيا في هذا الشأن، جرت محاولات عبر القنوات الدبلوماسية مع إيطاليا، حيث تتمركز الشركة المالكة للسفينة، ومع مالطا التي ترفع السفينة علمها".

و تم إعلام البحارة بضرورة التنسيق مع تركيا في هذا العمل عبر إخطاري "نافتكس" و"نوتمار" في 1 أكتوبر الجاري.

ورغم هذه المبادرات من تركيا، حاولت سفينة الأبحاث "Nautical Geo" صباح الأحد دخول الجرف القاري التركي دون تصريح.

وأشارت الأناضول، إلى أن قوات البحرية التركية منعت الأسبوع الماضي السفينة المذكورة من القيام بأنشطتها في الجرف القاري الواقع شرقي جزيرة كريت.