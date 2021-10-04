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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نيمار يسخر من مارك بعد تعطل فيسبوك: عطلة نهاية أسبو ع سيئة

اللاعب البرازيلي
اللاعب البرازيلي نيمار

سخر اللاعب البرازيلي نيمار، نجم فريق باريس سان جيرمان، من تعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر وانستجرام وواتساب وفيسبوك.

 

وكتب نيمار عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”: “هل فقط عطلة نهاية الأسبوع سيئة لدى زوكربيرج ولديّ، أم هناك شخص آخر؟”.

 

 

وقالت ماريان عازر، عضو المجلس الاستشاري السابق بـ فيسبوك، إن مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لشركة “فيسبوك”، مؤكدة انها توقفت نتيجة حدوث عطل، أو نتيجة اختراق قد حدث بهدف الإساءة لسمعة الشركة وخسائر مادية.

 

وأضافت عازر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن هناك شركات عالمية، حدث بها هذا العطل والاختراق من قبل، وسبب لها خسائر عالمية.

 

وتابعت أن فيسبوك كشفت عن طبيعة الوضع في تغريدة عبر موقع "تويتر"، مؤكدة أن الشركة تعمل على محاولة حل المشكلة وسيكون هناك توضيح آخر من الشركة خلال الساعات القادمة.

 

وأشارت  عضو المجلس الاستشاري السابق بـ فيسبوك إلى أنه لا توجد مشكلة في مواقع “جوجل وأمازون”، مؤكدة أنها اعطال بسيطة وتحل على الفور.

 

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