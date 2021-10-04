عقب تعطل فيسبوك.. شيرين رضا: طلع مهم أوي

علقت الفنانة شيرين رضا على عطل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب وانستجرام وماسنجر المفاجئ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة «تويتر».

وكتبت شيرين رضا في تويتة لها: «ده فيسبوك طلع مهم اوي!!».

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ شيرين رضا، كالاتي:

انا من أسعد الناس أن الفيس بوك وأعوانه تعطلوا خلينا نعيش حياة صحية وسليمة ونرجع لزمن الهدوء.

جدا والله انتي متخيلة أن الـ ٣ أبليكشينات اللي عليهم معظم اشغال الناس وقفت يعني كدة شغلك خلاص بيبوظ !!

الفيس بوك ده بتاع العيال التوتو انا ما احنا.. ربنا يباركلنا في العصفور الأزرق ده.

وتراجعت أسهم فيسبوك بأكثر من 5% بعد توقف خدمات تطبيقات الشركة عن العمل، وقال متحدث باسم الشركة: "ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

وفي عام 2019، استمر انقطاع مماثل لمدة ساعة تقريبًا، وقال Facebook إن توقف العمل كان بسبب مشكلة فنية.

ويمكن أيضًا أن تتعطل مواقع الويب الرئيسية في بعض الأحيان إذا كانت شبكات توصيل المحتوى أو شبكات CDN غير متصلة بالإنترنت، وحدث ذلك في يونيو عندما تعطلت إحدى شبكات CDN وFastly، بسبب مشكلات فنية.

تسبب ذلك في تعطل مواقع الويب الرئيسية بما في ذلك Amazon و Reddit و The New York Times.

وأصاب عطل مفاجئ، تطبيقات التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، ماسنجر و انستجرام وواتسآب اليوم؛ حيث أبلغ المستخدمون بظهور رسالة جار الاتصال، الأمر الذي نتج عنه عدم قدرتهم علي ارسال او استقبال أي رسائل بينهم و بين أصدقائهم.

وبدأ العطل يصيب عددا كبيرا من مستخدمي المنصات الثلاث في مصر منذ دقائق، سواء كانوا من أصحاب هواتف آيفون أو أندرويد، و عبروا عن استيائهم من العطل من خلال منشورات على فيسبوك وتويتر.

وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة ، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة بالتطبيق ولم يعرف سبب حدوثها حتي الآن.