أخبار الفن : وصلة رقص لـ أصالة وزوجها .. اخر التطورات الصحية لـ إيمان الحصري .. وعودة توفيق عبد الحميد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:
الشهر المقبل.. عرض برنامج هنيدي شو عبر شاشة المحور
انتهى النجم محمد هنيدي، من تصوير حلقات برنامجه الجديد “هنيدى شو” والمقرر عرضه على قناة “المحور” فى شهر نوفمبر المقبل، البرنامج يحكي من خلاله “هنيدي” ذكريات من كل أعماله الفنية التي قدمها للجمهور.
برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.
بمناسبة انتصار أكتوبر.. نادية الجندي تستعيد ذكريات "مهمة في تل أبيب"
نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة لها، من خلال حسابها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
واستعادت نادية الجندي فى الصورة بفيلمها “مهمة فى تل أبيب” بمناسبة الاحتفال بإنتصار أكتوبر، وعلقت قائلة:"سهرة اليوم".
عن 200 جنيه والمحكمة وأسرار فيلم ثقافي.. المخرج محمد أمين في ضيافة صدى البلد
حل المخرج الكبير محمد أمين ضيف على موقع صدى البلد فى ندوة تحدث فيها عن فيلمه الجديد “200 جنيه”، والذى تم طرحه خلال الأيام الماضية فى دور العرض السينمائية.
كما كشف المخرج الكبير محمد أمين والذى يعد صاحب تجارب سينمائية مميزة ومؤثرة عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية ما يقرب من 8 سنوات.
وصلة رقص لـ أصالة وزوجها فائق حسن .. فيديو
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجماعى فيديو يجمع الفنانة اصالة وزوجها الشاعر العراقى فائق حسن وهما يرقصان فى احدى الحفلات وسط عدد من اصدقائهما.
مكنش ينفع يعمل كده.. هل مازال حلمى عبد الباقى غاضب من تامر عاشور ؟
أكد الفنان حلمى عبد الباقى أنه لم يعد يشعر بالغضب تجاه الفنان تامر عاشور ، بعد الخلاف الذى وقع بينهما بسبب إحدى الأغانى .
وتابع حلمى عبد الباقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد لم أعد غاضباً من الفنان تامر عاشور ، فانا أكن له كل المعزة والتقدير على المستوى الشخصى ، وأيضاً الفنى .
رمضان 2022 .. توفيق عبد الحميد يستعد لعمل فنى جديد
أعلن الفنان توفيق عبد الحميد من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عودته للدراما بعمل فنى جديد فى رمضان 2022 .
وكتب توفيق عبد الحميد :" ان شاء الله فى رمضان القادم قد اكون ضيفا عليكم فى مسلسل جديد الله المستعان".
داخل غرفة العمليات.. تطورات الحالة الصحية لـ إيمان الحصري
كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصرى عبر الفيسبوك عن تطورات حالتها الصحية بعد سفرها لألمانيا لاستكمال علاجها .
وكتبت الصفحة الرسمية :" تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا .
ضمن ألبوم عيشني.. عمرو دياب يطرح أغنية حلو التغيير
طرح الهضبة عمرو دياب اغنيته الجديدة التى تحمل اسم “حلو التغيير” من ألبومه "عيشنى" المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.
أغنية “حلو التغيير” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.