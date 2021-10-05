أخبار الفن : وصلة رقص لـ أصالة وزوجها .. اخر التطورات الصحية لـ إيمان الحصري .. وعودة توفيق عبد الحميد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

انتهى النجم محمد هنيدي، من تصوير حلقات برنامجه الجديد “هنيدى شو” والمقرر عرضه على قناة “المحور” فى شهر نوفمبر المقبل، البرنامج يحكي من خلاله “هنيدي” ذكريات من كل أعماله الفنية التي قدمها للجمهور.

برنامج هنيدي شو، أشبه بالحلقات التي قدمها محمد هنيدي خلال الفترة الماضية على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والتي قدم فيها مسيرته الفنية والشخصية وحققت نجاحًا كبيرًا ويقوم محمد هنيدى حاليًا بتصوير البرومو الدعائي للبرنامج استعدادًا لعرضه على الشاشة ويعرض البرنامج بشكل أسبوعي يومي الجمعة والسبت فى تمام الساعة العاشرة.

نشرت الفنانة نادية الجندي، صورة لها، من خلال حسابها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

واستعادت نادية الجندي فى الصورة بفيلمها “مهمة فى تل أبيب” بمناسبة الاحتفال بإنتصار أكتوبر، وعلقت قائلة:"سهرة اليوم".

حل المخرج الكبير محمد أمين ضيف على موقع صدى البلد فى ندوة تحدث فيها عن فيلمه الجديد “200 جنيه”، والذى تم طرحه خلال الأيام الماضية فى دور العرض السينمائية.

كما كشف المخرج الكبير محمد أمين والذى يعد صاحب تجارب سينمائية مميزة ومؤثرة عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية ما يقرب من 8 سنوات.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجماعى فيديو يجمع الفنانة اصالة وزوجها الشاعر العراقى فائق حسن وهما يرقصان فى احدى الحفلات وسط عدد من اصدقائهما.





أكد الفنان حلمى عبد الباقى أنه لم يعد يشعر بالغضب تجاه الفنان تامر عاشور ، بعد الخلاف الذى وقع بينهما بسبب إحدى الأغانى .

وتابع حلمى عبد الباقى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد لم أعد غاضباً من الفنان تامر عاشور ، فانا أكن له كل المعزة والتقدير على المستوى الشخصى ، وأيضاً الفنى .

أعلن الفنان توفيق عبد الحميد من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن عودته للدراما بعمل فنى جديد فى رمضان 2022 .

وكتب توفيق عبد الحميد :" ان شاء الله فى رمضان القادم قد اكون ضيفا عليكم فى مسلسل جديد الله المستعان".

كشفت الصفحة الرسمية للإعلامية إيمان الحصرى عبر الفيسبوك عن تطورات حالتها الصحية بعد سفرها لألمانيا لاستكمال علاجها .

وكتبت الصفحة الرسمية :" تخضع الآن الإعلامية إيمان الحصري لعملية جراحية دقيقة في ألمانيا .

طرح الهضبة عمرو دياب اغنيته الجديدة التى تحمل اسم “حلو التغيير” من ألبومه "عيشنى" المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

أغنية “حلو التغيير” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.

