عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبري: تكميم المعدة تعالج السكر الخفيف فقط

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة التي تساعد على خفض الوزن بصورة آمنة، وتجرى من خلال المنظار بفتحات صغيرة، والإقامة لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن ممارسة الحياة بشكل طبيعي بعد يوم واحد من إجراء العملية.

وتابع كريم صبري، خلال حواره ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تكميم المعدة تشهد عزل جزء من المعدة المسؤول عن هرمون الجوع، ويتبقى جزء صغير في المعدة، يؤدي إلى الشعور بالشبع سريعًا، وعدم الرجوع إلا على فترات طويلة، وبالتالي خفض الوزن بالتدريج.

ولفت كريم صبري إلى أن تكميم المعدة تعالج السكر الخفيف الذي يصاب به مريض السمنة منذ أقل من 5 سنوات، ولكن في الدرجات العالية من السكر، يتم إجراء تحويل المسار للتخلص من السكر بشكل نهائي.

وأوضح أن تكميم المعدة من العمليات التي تصلح لصغار السن ما بين 11 لـ 20 عامًا، لأنها عملية بسيطة، والعودة إلى النشاط الطبيعي، أو الحياة يحدث في وقت قصير، و أن تكميم المعدة تصلح في الأعمار الكبير التي تزيد عن 65 عامًا، معقبًا: "كبار السن لا يحتاجون إلى عمليات قوية، وفي هذه الحالة تكميم المعدة تكون مناسبة" و أن تكميم المعدة تصلح لمريض السمنة المفرطة الذي يزيد وزنه عن 200 كيلو، ولكن هذه العملية تكون مرحلية لخفض الوزن بشكل جزئي، ومن ثم إجراء عملية تحويل المسار.


وأوضح استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة من العمليات الآمنة الفعالة، إذا أجريت بالتقنيات الحديثة المتوفرة في الأماكن المؤهلة بخبرة عالية، أن تكميم المعدة تجرى بالمنظار خلال  نصف ساعة، والخروج يكون بعد 12 ساعة من إجراء العملية، مضيفًا أن التكميم من العمليات الآمنة التي يمكن إجرائها بالمنظار، والعودة إلى العمل خلال يوم من إجراء العملية، معقبًا: "مش لازم نقعد فترة طويلة في المنزل بعد إجراء العملية، لأن فتحات العملية صغيرة للغاية لا تتعدى الـ5 ملي".

ولفت إلى أن مريض السمنة عليه أن يقوم بإجراء جراحات السمنة مثل تكميم المعدة أو تحويل المسار، ويتم اختيار العملية المناسبة، بناءً على المعطيات الطبيبة لمريض السمنة.


 

 

 

 

كريم صبري جراحات السمنة السمنة جامعة عين شمس ممدوح الشناوي

ترشيحاتنا

شاهد.. حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد

مكافحة كورونا: لا يوجد علاج فعال للفيروس حتى الآن

أخبار الأهلي | الأحمر فى صدارة تصنيف الأندية الإفريقية.. وتمديد عقد صلاح محسن .. ومذبحة في التتش برحيل 13 لاعبا

البطل فؤاد حسن سالم يروي تفاصيل رحلة الـ 23 يوما وبطولاته في معركة النصر

كيف أحافظ على الصلوات الخمس؟.. الإفتاء تجيب

حكاية سيارة أنتجتها فيات لتصبح تاكسي.. فازت ببطولة فيلم شهير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

حماس تشكر مصر رئيسا وحكومة وشعبا.. وتكشف تفاصيل اجتماع هنية ورئيس المخابرات

السماح بالسفر مباشرة للسعودية لعدد من الفئات

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ