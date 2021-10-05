كريم صبري: تكميم المعدة تعالج السكر الخفيف فقط

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة من العمليات السهلة التي تساعد على خفض الوزن بصورة آمنة، وتجرى من خلال المنظار بفتحات صغيرة، والإقامة لا تتعدى الـ12 ساعة، ومن الممكن ممارسة الحياة بشكل طبيعي بعد يوم واحد من إجراء العملية.

وتابع كريم صبري، خلال حواره ببرنامج "البيه والهانم"، الذي يقدمه الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن تكميم المعدة تشهد عزل جزء من المعدة المسؤول عن هرمون الجوع، ويتبقى جزء صغير في المعدة، يؤدي إلى الشعور بالشبع سريعًا، وعدم الرجوع إلا على فترات طويلة، وبالتالي خفض الوزن بالتدريج.

ولفت كريم صبري إلى أن تكميم المعدة تعالج السكر الخفيف الذي يصاب به مريض السمنة منذ أقل من 5 سنوات، ولكن في الدرجات العالية من السكر، يتم إجراء تحويل المسار للتخلص من السكر بشكل نهائي.

وأوضح أن تكميم المعدة من العمليات التي تصلح لصغار السن ما بين 11 لـ 20 عامًا، لأنها عملية بسيطة، والعودة إلى النشاط الطبيعي، أو الحياة يحدث في وقت قصير، و أن تكميم المعدة تصلح في الأعمار الكبير التي تزيد عن 65 عامًا، معقبًا: "كبار السن لا يحتاجون إلى عمليات قوية، وفي هذه الحالة تكميم المعدة تكون مناسبة" و أن تكميم المعدة تصلح لمريض السمنة المفرطة الذي يزيد وزنه عن 200 كيلو، ولكن هذه العملية تكون مرحلية لخفض الوزن بشكل جزئي، ومن ثم إجراء عملية تحويل المسار.



وأوضح استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن تكميم المعدة من العمليات الآمنة الفعالة، إذا أجريت بالتقنيات الحديثة المتوفرة في الأماكن المؤهلة بخبرة عالية، أن تكميم المعدة تجرى بالمنظار خلال نصف ساعة، والخروج يكون بعد 12 ساعة من إجراء العملية، مضيفًا أن التكميم من العمليات الآمنة التي يمكن إجرائها بالمنظار، والعودة إلى العمل خلال يوم من إجراء العملية، معقبًا: "مش لازم نقعد فترة طويلة في المنزل بعد إجراء العملية، لأن فتحات العملية صغيرة للغاية لا تتعدى الـ5 ملي".

ولفت إلى أن مريض السمنة عليه أن يقوم بإجراء جراحات السمنة مثل تكميم المعدة أو تحويل المسار، ويتم اختيار العملية المناسبة، بناءً على المعطيات الطبيبة لمريض السمنة.



