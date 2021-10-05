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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشكيل لجنة بين الوزراء ومجلس السيادة لحل أوضاع شرق السودان

علم السودان
علم السودان

قرر مجلس الوزراء السوداني، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء للاتصال بالمكون العسكري لحل قضية شرق البلاد.

وحسب بيان لمجلس الوزراء السوداني، تناول مجلس الوزراء السوداني، قضية شرق البلاد وإغلاق الميناء والطريق القومي الرابط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد.

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وجدد المجلس تأمينه على عدالة قضية الشرق وأولويتها لارتباطها بالقضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لمواطني شرق البلاد.

وحذر مجلس الوزراء السوداني من انعكاسات إغلاق ميناء بورتسودان والطرق في شرق البلاد، موجها بوضع استراتيجية لتنظيم وجود الأجانب في البلاد.

وأصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري بمجلس السيادة للتوافق حول حلول عملية للملف.

وقدم مجلس الوزراء ترحمه على شهيد القوات المسلحة، مشيدًا بدور القوات المشتركة وجهودها في دحر الإرهاب.

وكان مجلس السيادة السوداني، أكد في وقت سابق أن الأوضاع في شرق السودان تحتاج للتعامل معها بحكمة.

وقال مجلس السيادة، إن لجنة أمن البحر الأحمر أكدت سلمية التظاهرات في الشرق.

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