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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات السيارة الكهربائية فولفو C4 موديل 2022

فولفو C4 موديل 2022
فولفو C4 موديل 2022

تعد فئة السيارات الكهربائية أحد أقوي الفئات التي تنظر اليها الشركات المصنعة للسيارات نظرة مستقبلية شاملة تمثل مستقبل صناعة السيارت في العالم و تسعي كل شركة  لأخذ ريادة هذه الفئة خلال تطوير تقنيتها و التميز عن غيرها.

و من ضمن هذه الشركات هي شركة فولفو التي أعلنت عن سيارتها الرياضية الجديدة فولفو C4 موديل 2022 ريتشارج والتي تعتبر نسخة كهربائية معدلة من سيارة فولفو XC40 التي تعمل بالبنزين.

و نعتبر سيارة فولفو C4 موديل 2022 ثاني سيارة كهربائية بالكامل تنتجها فولفو و لكنها تأتي بتصميم رياضي أكثر .

تستمد سيارة فولفو C4 موديل 2022 قوتها من محركين كهربائيين الأول في مثبت في الجهه الأمامية للسيارة و الثاني في الجهه الخلفية منها، ويولدان معاً قوة 402 حصان و نظام دفع رباعي للعجلات و يصل مدي المسافة المقطوعة بشحنة واحده الي 420 كم و تدعم نظام شحن فائق السرعة حيث يمكن شحنها حتي 80% في 40 دقيقة فقط، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتى 100 كم/ساعة في زمن قدره 4.7 ثانية فقط .

 

جاءت سيارة فولفو C4 موديل 2022 من الخارج بتصميم شرس للهيكل للخارجي مع سقف مائل وعتبات جانبية و أبواب أمامية و خلفية لها مظهر مقعر بزاوية و مصدات و مصابيح جديدة قامت فولفو بتطويرها و شبكة أمامية كبيرة الحجم بتصميم فخم يتوسطها شعار شركة فولفو و سبويلر خلفي صغير مثبت علي السيارة في الخلف يعطي للسيارة شكل رياضي .

و من الداخل جاءت سيارة فولفو C4 موديل 2022 بمقصورة أمامية فاخرة تحمل مظهر رياضي و لكن دون استخدام الجلد في المقصورة طبقاً لرؤية فولفو التي صرحت بأن السيارة ستكون خاليه تماماً من الجلد كما تتوفر علي شاشة عدادات رقمية و أبواب مضيئة و فتحة سقف بانورامية و شاشة ترفيهيه تعمل باللمس تدعم نظام أندرويد أوتو عملت فولفو علي تطويره مع جوجل يدعم خرائط و خدمات جوجل.

 

و تتوفر سيارة فولفو C4 موديل 2022 بمواصفات أمن وسلامة قياسية مثل نظام التوقف الآلي في حالات الطوارئ، ونظام تحذير عند مغادرة المسار، ونظام سرعة تكيفي ونظام قيادة ذاتية.

 

من المتوقع أن يبلغ سعر سيارة فولفو C4 موديل 2022 نحو 55 ألف دولار.

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