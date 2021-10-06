تعرف على سبب بكاء أحمد ماهر على الهواء مع صاحبة السعادة |فيديو

كشف الفنان أحمد ماهر تفاصيل وكواليس مشاركته في مسلسل ذئاب الجبل، وروى ماهر كواليس مشهد لم يتم تصويره .

ودخل أحمد ماهر في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثه عن مشهد من مسلسل ذئاب الجبل، وذلك نتيجة تذكره لـ قسوة المشهد وتقمصه الشديد وإحساسه بـ الشخصيات التي يؤديها.



وقال أحمد ماهر في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي": "في أحد المشاهد التي لم يتم تصويرها في المسلسل نشبت خناقة بيني وبين أحد الشخصيات في السياق الدرامي".

وأضاف أحمد ماهر : "وفي هذا المشهد كان من المفترض أن أقوم بقتل الشخصية الأخرى بعد علمي بقتله لحبيبتي وفتح صدره بالسكين وتناول كبده".