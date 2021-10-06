مالي تستدعي سفير فرنسا بسبب تصريحات ماكرون

استدعت دولة مالي السفير الفرنسي لديها، معتبرة أن التصريحات التي أدلها بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن مؤسسات الحكم في البلاد، غير ودية.

وقالت وزارة الخارجية المالية إنها استدعت السفير الفرنسي لتبلغه احتجاجها بسبب "التصريحات غير الودية والمهينة الصادرة عن الرئيس ماكرون بخصوص مؤسسات الجمهورية".

وأوضحت في بيان أنها أعربت للسفير الفرنسي عن "سخط واستنكار حكومة مالي لهذه التصريحات المؤسفة، التي تضر بالعلاقات الودية بين البلدين".

Communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. pic.twitter.com/SjzWf83dAZ — Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) October 5, 2021

ودعت الوزارة السلطات الفرنسية لضبط النفس، مطالبة باتباع نهج بناء يقوم على الاحترام المتبادل، بهدف التركيز على الأمور الأساسية، ولا سيما مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

وأكد البيان استعداد حكومة مالي لبنا "علاقات صادقة مع الشركاء الذين يرغبون في ذلك، مع احترام مبدأ عدم التدخل وفقا للتطلعات المشروعة للشعب المالي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح قبل أيام بأن "شرعية الحكومة الحالية في مالي باطلة ديمقراطيا".

وهاجم الرئيس الفرنسي بشدة رئيس الوزراء المالي تشوجويل كوكالا مايجا بسبب الاتهامات التي ساقها ضد بلاده وقال فيها إن فرنسا بصدد "التخلي" عن مالي.

وتصاعدت الأزمة بين مالي وفرنسا منذ الانقلاب الذي شهدته البلاد في أغسطس 2020، وكان من بين الأسباب التي دفعت ماكرون لإنهاء عملية ”برخان“ العسكرية في منطقة الساحل.