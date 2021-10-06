مصرع طفلة تحت عجلات سيارة نقل في أسيوط

أثناء عبورها الطريق

لقيت طفلة مصرعها بعد أن دهستها سيارة نقل أثناء عبورها الطريق بقرية كودية الإسلام بمركز ديروط في أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط بورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل بطفلةمما أدى إلى وفاتها في الحال.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع الطفلة " هبة. أ. م" 10 سنوات بعد أن دهستها سيارة نقل رقم " 3746 ي. أ. ر" أثناء عبورها الطريق بقرية كودية الإسلام.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.