العدل لـ حسن مصطفى: عندما تريد مجاملة أصدقائك ادعوهم بمنزلك وليس في بطولة للزمالك

وجه السيناريست مدحت العدل المنتمي لنادي الزمالك، انتقادات حادة لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، كونه دعا الثنائي محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وحسن حمدي الرئيس الأسبق للقلعة الحمراء، لحضور حفل افتتاح بطولة العالم لأندية كرة اليد التي يشارك فيها الزمالك، وتجاهل حسين لبيب رئيس الأبيض.

وكتب مدحت العدل عبر صفحته على “فيسبوك”: “على حسن مصطفي أن يعلم أن البطولة - أي بطولة - تشرف بمن يمثل الزمالك فما بالك ونحن أسياد أفريقيا.. بتلك المواقف المخزية لك والتي تحمل مجاملة فجة سوف ينساك التاريخ ويظل الزمالك خالداً مهما فعلت”.

وأضاف: “إلى المدعو حسن مصطفي عندما تريد مجاملة أصدقاء لك فلتدعوهم في عيد ميلادك أو في منزلك وليس في بطولة يمثل فيها الزمالك بلداً عريقاً اسمه مصر”.

ويلتقي فريق يد الزمالك بنظيره برشلونة الإسباني الذي يضم بين صفوفه محترفنا المصري علي زين، اليوم، الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله بجدة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

الزمالك تأهل لبطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27، ويسعى الزمالك إلى تحقيق الانتصار في لقاء اليوم والتأهل للدور نصف النهائي من البطولة والمنافسة على اللقب.

وجاءت سلبية المسحة التي خضع لها الفريق يوم السبت الماضي، للكشف عن فيروس كورونا.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويتكون الجهاز الفني لفريق كرة يد الزمالك من: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا، وحمادة الروبي مدربا، وحمادة عبد الباري مديرا إداريا، وماريو مدربا للأحمال، وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي، وماركو أخصائي العلاج الطبيعي، ومصطفى السني مدلكا.