عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانسحاب من أفغانستان يكشف يفضح واشنطن.. فشل مخابراتي صادم في حرب الجواسيس

صدى البلد

يظهر إن انسحاب أمريكا من أفغانستان بالشكل الذي حدث به لا يعبر إلا عن تراجع القوة الأمريكية العظمى، كما ويظهر إن هذا الانسحاب لن يجعل أمريكا أكثر قوة، لأنها بالفعل مصابة بجراحٍ كبيرة.

 

ويقول المحللون إن الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان سبقته رسائل عدة على التراجع، وهذا ملاحظ منذ سنوات.

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

ويرى محللون إن التراجع يظهر كذلك في العجز الأمريكي الواضح فيما يخص الموازنة الأمريكية المثقلة بالديون هي الأكبر في العالم بالنسبة لحجم الرقم البالغ عدة تريليونات، كما ويظهر في تراجع قدرة الأجهزة المخابراتية الأمريكية، كما ذكرت صحيفة النيويورك تايمز.

 

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) أعربت عن بالغ قلقها إزاء تكبدها خسائر ملموسة في صفوف الجواسيس العاملين لصالحها في دول أخرى.


وذكرت "نيويورك تايمز" في تقرير نشرته أمس الثلاثاء أن مسؤولين كبارا في الاستخبارات الأمريكية بعثت الأسبوع الماضي رسالة سرية غير عادية إلى كافة مكاتب وقواعد CIA في الخارج حذروا فيها من زيادة مقلقة في عدد حالات اغتيال أو اختطاف جواسيس تم تجنيدهم لصالح الولايات المتحدة في دول أخرى.

 

وتنص الرسالة المقتضبة، حسب الصحيفة، على أن مركز مهام مكافحة التجسس التابعة لـCIA درس عشرات حالات اغتيال أو احتجاز أو غالبا إعادة تجنيد جواسيس، مع ذكر عدد الوكلاء الذين قتلوا أو احتجزوا من قبل الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية، وهذه هي المعلومات التي لا تكشف عادة في مثل هذه الرسائل.

 

في الوقت نفس، أقرت الرسالة، حسب "نيويورك تايمز"، بأن عدد الجواسيس الذين تم إعادة تجنيدهم من قبل استخبارات أجنبية لا يزال مجهولا، ما قد يجلب مخاطر إلى أنشطة CIA المستقبلية.

 

وحذرت الرسالة من أن CIA تجري عمليات التجنيد في الخارج في ظروف معقدة، بينما كثفت أجهزة استخباراتية منافسة في دول مثل روسيا والصين وإيران وباكستان في السنوات الأخيرة جهودها لملاحقة مبلغي الاستخبارات الأمريكية وفي بعض الحالات تحوّلها إلى "وكلاء مزدوجين".

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة تطرقت إلى المشاكل التي تستدعي قلق CIA في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتجنيدها الوكلاء الجدد، بما في ذلك عيوب في المهارات التجسسية، والوثوق المفرط بمصادر، وأخطاء في تقييم قدرات الخصوم، وعدم إجراء عمليات تجنيد الجواسيس بالسرعة اللازمة مع عدم الاهتمام على النحو المطلوب بالمخاطر الاستخباراتية المحتملة، ما تم وصفه في الرسالة بعبارة "المهمة فوق الأمن".

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة تظهر زيادة قدرات دول أخرى في استخدام التكنولوجيات الحديثة مثل المسح البيومتري وبرامج التعرف على الوجوه والذكاء الاصطناعي وأساليب القرصة الإلكترونية.

 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سابقين تأكيدهم أن اختراق نظام الاتصالات السرية الخاص بـCIA أسفر عن إحباط شبكات للعملاء الأمريكيين في الصين وإيران وإعدام بعض المبلغين فيها بينما تم إجلاء الآخرين وإعادة توطينهم.

 

وذكرت الصحيفة أن CIA خلال العقدين الأخيرين أولت الكثير من الاهتمام إلى المخاطر الإرهابية والنزاعات في أفغانستان والعراق وسوريا، غير أن تحسين أساليب جمع المعلومات أصبح الآن مجددا من المسائل الرئيسية على الأجندة لأن السياسيين يطلبون من الاستخبارات إمدادهم بالمزيد من المعلومات من داخل الصين وروسيا.
 

أمريكا العراق أفغانستان الولايات المتحدة باكستان اختطاف انسحاب اغتيال جواسيس نيويورك تايمز CIA رسالة سرية انسحاب أمريكا المخابرات

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم.. إقالة وزير الري الإثيوبي.. إعصار شاهين يهدد اليمن.. والسعودية تتيح الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لفئات معينة

الرئيس الروسي يكشف السبب وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا لمستويات قياسية

مثير للاشمئزاز.. ولاية أمريكية تحرم سيدة من زرع كلى بحجة تطعيم كورونا

الإمارات..ولي عهد أبوظبي يستقبل وزير خارجية قطر

المغرب.. دعوات لوقف تلقيح الأطفال وإتاحة حرية اختيار اللقاح

لافروف يزف بشرى لنظيره الإيراني بشأن لقاح كورونا.. وعبد اللهيان يرد

سرقت معلومات حساسة.. شركة إسرائيلية تضبط مجموعة إيرانية للتجسس السيبراني

لافروف يكشف حل أزمة الاتفاق النووي ويتوجه بطلب لـ الدول العربية.. وإيران ترد: المحادثات مع السعودية تسير بشكل بناء

ترشيحاتنا

رجيم خاطئ.. إطلالة صادمة لـ أمل إبراهيم بعد غياب طويل .. فيديوجراف

فتح حدائق القاهرة بالمجان الخميس والجمعة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

دور علماء الأزهر في حرب أكتوبر .. وكيف بشر النبي محمد بالنصر؟

أقصر خطبة.. سر التكبير وأثره في انتصار أكتوبر

هدية غير متوقعة من محمد صلاح لـ بيتسو موسيماني.. تعرف عليها

لهواة الفخامة..سعر ومواصفات كاديلاك XT6 موديل 2021 في الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوقي عن الدراسة: الوضع خطير ولا يحتمل التأجيل.. ولادنا خسروا السنتين اللي فاتوا

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

حاول اغتصابه فخنقه حتى الموت.. تعرف على عقوبة قاتل طفل بشتيل

سوزان مبارك تزور قبر الرئيس الراحل في ذكرى نصر أكتوبر | شاهد

اللواء سمير فرج يروى موقفا للرئيس السيسي عندما كان ملازم أول بالجيش

شوبير : هناك حالة من القلق فى الأهلي بسبب موسيمانى

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك ضد برشلونة فى كأس العالم للأندية لليد اليوم

قدمتم كتير.. السيسى:اللي عملتوه لجيشكم يا مصريين جاء الوقت عشان يترد لكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

موت محمول جوا.. تحقيق يفضح بالصور استخدام إثيوبيا طائراتها المدنية لنقل السلاح أثناء حرب تيجراي

كارثة فيسبوك.. شهادة فاضحة لزوكربيرج أمام العالم.. وحقيقة علاقته بشركات التبغ

بعد تألقها في Spencer.. كريستين ستيوارت تتصدر غلاف مجلة إنترتينمنت ويكلي

فيديو

يضم عظامًا بشرية.. اكتشاف كهف الموت في السعودية

ما تصلوش عليا وعمرو دياب عجوز.. تصريحات نضال الأحمدية تفتح عليها النار

مش بيصرف عليا.. نورعمرو دياب تفجر مفاجأة عن آخر لقاء مع والدها

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: ماذا نعرف عن حرب أكتوبر؟

سيد الطاهر يكتب: الغاز أحد أهم ملامح الجمهورية الجديدة

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ