أخبار التوك شو.. مكبلة الأيدي.. نهال طايل تعرض فيديو للحظة الاعتداء على فتاة المنصورة.. وأحمد موسى يكشف كواليس ليلة سوداء عاشها شارون في حرب أكتوبر

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

إرادة حقيقية للنصر.. أحمد فؤاد سليم: كنت جنديا بالجيش في حرب أكتوبر





كشف الفنان أحمد فؤاد سليم، كواليس التحاقه بالجيش المصري في فترة الاستعداد لحرب 1973، وذكرياته مع نكسة 1967.

وأضاف أحمد فؤاد سليم في حواره في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :" كنت جندي في القوات المسلحة إبان حرب أكتوبر المجيدة ".

وتابع أحمد فؤاد سليم :" كنت في الدفاع الجوي وكنت على مدفع يضرب ألف طلقة في الدقيقة".



"قالي سيبهم ينفسوا غيظهم فيا بدل ما ينفسوه في البلد".. مصطفى بكري يحكى موقف يربطه بـ الراحل المشير طنطاوي





كشف النائب مصطفى بكري، عن عمل فيلم عن المشير طنطاوي، اسمه "الحارس".

وحكى مصطفى بكري خلال الفيلم المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، عن موقف يجمعه مع الراحل المشير طنطاوي، قائلاً: "مضت أيام ولاقينا الإخوان عاملين تصعيدات وشعارات وناس بتقول يسقط يسقط حُكم العسكر، ومشانق له في ميدان التحرير".

وتابع النائب قائلاً: "قولتله أجيب ناس تمسح الشعارات ديه لأن هذا لا يصح، قالي يامصطفى سيبهم ينفسوا غيظهم فيا أنا بدل ما ينفسوه في البلد".

ومن جانبه، قال كابتن محمود شاكر، أحد أقرباء المشير طنطاوي إنه كان دائماً الوصال بوالدته، وكان مرتبط بمنطقته، وأي مناسبات سواء فرح أو عزاء في الحي كان يحضره، مضيفاً: "كان بيعشق الكرة، وكان زملكاوي بس مش متعصب".

تامر أمين يعلق على كلمة السيسى اليوم ويوضح بعض الرسائل





قال الإعلامي تامر أمين، إن الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة نصر أكتوبر و حضرها القائد اللأعلى للقوات المسلحة و رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كانت مليئة بالرسائل ، مضيفاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال أن ملحمة أكتوبر ستظل معجزة عسكرية إلى يوم القيامة.

وأضاف " تامر أمين" خلال برنامجه " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"،قائلاً:" أن الرئيس قال مش أحنا لوحدنا اللي انتصرنا ، اشقائنا العرب وقفوا جمبنا و كان ليهم أدوار مهمة جداً في مساندة الجيش المصري و الشعب المصري في هذه الحر و بالتالي نحن لا ننسى فضل الأخرين علينا".

وأوضح تامر أمين، أن الرئيس السيسي قال أن مصر قدرت تعبر حاجز اليأس و عدم الثقة و القدرة خلال حرب أكتوبر، مضيفاً أن الرئيس السيسي فضل شعب مصر على جيشه لن ينسى، مؤكداً لن نترك أرضاً يمكن تنميتها في سيناء دون تنمية و تطوير الدولة مستمر بلا توقف.

مكبلة الأيدي.. نهال طايل تعرض فيديو للحظة الاعتداء على فتاة المنصورة





أجرت الاعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة بين فتاة المنصورة وأسرتها بعد اتهامها لشقيقها الأصغر بخطفها لتصوير ها في وضع مخل من أجل الميرات.

وخلال الفقرة، عرضت الاعلامية نهال طايل، مقطع فيديو يظهر إسراء فتاة المنصورة مكبلة الأيدي، في الاعتداء عليها.

من جانبها عبرت الإعلامية نهال طايل، عن اندهاشها من الواقعة، قائلة :"أنتم شوية عيال جواهم كمية حقد وكراهية تكفي بلاد، كل واحد فاكر بالظلم هيوصل للي عايزه، والسوشال ميديا سلاح ذو حدين، وممكن ترفعك فوق في السماء وتنزلك في لحظة لسابع أرض".

مفيش منع.. تعليق قوي من أحمد موسى على بيان المتحدة للخدمات الإعلامية

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يفيد بتلقيها أفكار أكثر من 100 عمل فني متنوع من حوالي 40 شركة إنتاج فني .



أحمد موسى يكشف كواليس ليلة سوداء عاشها شارون في حرب أكتوبر

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، إن التاريخ يجب أن يكتب عن بطولات الفريق عبد ربه النبي حافظ قائد الفرقة 16 في حرب أكتوبر .

تدريبات شاقة.. أحمد فؤاد سليم يكشف كواليس التحاقه بالجيش استعدادا لـ حرب أكتوبر

كشف الفنان أحمد فؤاد سليم، كواليس التحاقه بالجيش المصري في فترة الاستعداد لحرب أكتوبر 1973.

أجرت الاعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة بين فتاة المنصورة وأسرتها بعد اتهامها لشقيقها الأصغر بخطفها لتصوير ها في وضع مخل من أجل الميرات.

ناجي شهود: نصر أكتوبر والتنمية التي تحدث الآن دليل على قدرة المصري ..فيديو

قال اللواء أركان حرب ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن الإنسان المصري عندما يوضع في مواقف صعبة يعرف كيف يفكر ويخطط ويدبر ، مؤكدا أن حرب 73 أظهرت قيمة وعظمة الإنسان المصري .



مراسل حربي يروي بطولة مقاتلين مسلمين ضحوا بحياتهم لإنقاذ قائدهم المسيحي

كشف عبده مباشر، المراسل الحربي، عن بعض تفاصيل حرب أكتوبر، قائلاً إنه شاهد قائد الفرقة "فؤاد عزيز غالي" يقود المعركة من فوق الأرض، معقباً: "أي بدون موقع حصين، أو عربية مدرعة".



"نفسي حد يوصلني ليهم".. الفنان لطفي لبيب يروي تفاصيل مشاركته مع الجيش الثالث وعبوره القناة في 6 أكتوبر

روى الفنان لطفي لبيب، تفاصيل مشاركته في حرب أكتوبر، قائلاً: "أنا خدمت 6 سنين ونصف في الجيش .. وقضيت أجمل أيام عمري .. وعمري ما هنسى الأيام دي".



محمد جمال الغيطاني يكشف طقوس والده الراحل في الاحتفال بذكرى أكتوبر ..فيديو

كشف المستشار محمد جمال الغيطاني نجل الروائي جمال الغيطاني طقوساً من حياة والده الراحل تظهر ارتباطه الشديد بفترة حرب الاستنزاف وحتى نصر أكتوبر قائلاً : " في ذكرى حرب أكتوبر من كل عام كان يبارك ويهنئ رفقاء السلاح ويعيد عليهم كل سنة ولو أتيحت الفرصة كان يقوم بزيارة بعضهم في المنزل وده كان العيد في حياته ".