خبر xترند ..إيمي طلعت زكريا تشوق جمهورها لعمل جديد قادم برفقة هنيدي.. إنجي على تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

يرصد موقع "صدى البلد"، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

إيمي طلعت زكريا تشوق جمهوها لعمل جديد قادم برفقة هنيدي

شوقت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهوها بعمل جديد قادم مع النجم محمد هنيدي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها برفقة النجم محمد هنيدي و علقت علي الصورة قائلة : 🤌🤫😎.

بفستان مكشوف.. إنجي علي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

شاركت المذيعة انجي على متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت انجي علي في الصورة بفستان قصير مكشوف من الكتف والشعر المموج في اطلالة جذابة جريئة، نالت اعجاب متابعيها.

كل سنة وأنتي أطيب واحدة.. ريهام عبد الغفور تهنئ نجلاء بدر بعيد ميلادها

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفورعلي تهنئة نجلاء بدر بعيد ميلادها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشرت ريهام عبد الغفور صورة لها برفقة نجلاء بدر و علقت قائلة : كل سنة و انتي اطيب واحدة في الدنيا .