إدارة البساتين بالإسماعيلية تواصل جولاتها لحل مشاكل مزارعي الفراولة

واصلت إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالإسماعيلية، اليوم الخميس، حملات المرور الميداني على زراعات الفراولة، بالاشتراك مع الإدارة العامة للخضر، لتقديم النصائح والتوصيات للمزارعين، للوصول إلى أعلى جودة إنتاجية، تساهم في الصادرات الزراعية في ظل التغييرات المناخية.



في السياق ذاته، أجرى المهندس نبيل مليكة مدير عام إدارة البساتين بمرافقة اللجنة، جولة مرورية، حيث تلاحظ أن الاصناف المنزرعة حتى الآن هي فورتونا و فلوريدا فريش، وتابع مشاكل محصول الفراولة، والتي تواجه المزارعين.



وخلال الجولة، أكد مليكة للمزارعين، أن مصدر الشتلة الجيد من اهم عناصر الأنتاج المتميز , مشيرا إلي ضرورة زراعة شتلات من مصدر موثوق معتمد من قبل وزارة الزراعة " مرخص" حتى لا تكون شتلة نتاج تكاثر خضرى وتعطيك نمو خضرى دون الثمرى.



كما أوصي خلال لقائه بالمزارعين، بالعمل خلال تلك الفترة على تكوين مجموع جذرى قوى باستخدام منشط جذور ومقاومة أعفان الجذور عن طريق السمادة بالمطهرات الفطرية.



كما وجهت اللجنة الزراعية أثناء المرور، مزارعي الفراولة بضرورة استبدال المبيدات لمكافحة الأكاروسات بنظام المكافحة الحيوية خاصة المفترس الاكاروسي لتقليل الاصابة بالعنكبوت الاحمر لإنتاج ثمارذات مواصفات صحية تصلح للتصدير.

وأشارت إلي أهمية تنقية الحشائش بصورة دورية والتخلص منها خارج الحقل وعدم تراكمها على رأس الحقل لعدم انتشار الآفات والمسببات المرضية.



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة على ضرورة التواصل مع المزارعين والمرور الميداني على أرض الواقع تحت كل الظروف، بهدف النهوض بالزراعات البستانية.



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