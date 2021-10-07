مصرع 12 شخصا بسبب ماشية ضالة في الهند.. فيديو

تسبب تجنب ماشية ضالة في مصرع 12 شخصا، في الهند، إثر انحراف حافلة كانوا يستقلونها عن الطريق واصطدامها بشاحنة.

وكشفت الشرطة الهندية أن الحادث وقع في منطقة بارابانكي، على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب مدينة لكناو.

وأوضحت أنه أصيب 32 شخصا من إجمالي 60 راكبا كانوا على متن الحافلة.



وبحسب السلطات الهندية فإن سائق الحافلة انحرف عن المسار لتجنب الاصطدام بماشية ضالة على الطريق، الأمر الذي تسبب بوقوع الحادث.

ونقلت «الأسوشيد برس» عن ضابط الشرطة يامونا براساد قوله: «هناك مخاوف من احتمال زيادة عدد القتلى حيث أصيب العديد من الركاب بجروح خطيرة».



ووفق إحصائيات الشرطة فإن أكثر من 110 آلاف شخص يلقون حتفهم سنويا في حوادث الطرق في مختلف أنحاء الهند.

وتعزى معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتقادم المركبات.