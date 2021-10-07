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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: قطعنا شوطا جيدا في المحادثات مع السعودية

حسين أمير عبداللهيان
حسين أمير عبداللهيان

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الخميس، أن بلاده قطعت شوطا جيدا في المحادثات مع السعودية.

وقال عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني، عبد الله أبو حبيب: “قطعنا مسافة جيدة في المحادثات مع السعودية، ونعتبر أن الحوار البناء هو الطريق الأمثل لحل كل مشاكل المنطقة وطرد الغرباء عنها”.

وأضاف: “نجري مفاوضات إقليمية مع دول بالمنطقة والمفاوضات هي السبيل الأمثل لحل المشكلات”.

وأكد عبد اللهيان استعداد بلاده  للمساهمة في إعادة بناء وترميم مرفأ بيروت في حال طلب لبنان ذلك.

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وكان عبد اللهيان، أكد أثناء لقائه بالرئيس اللبناني، ميشال عون، في وقت سابق من اليوم، أن بلاده لن تبخل أبدا في مساعدة لبنان ومؤازرته في حال طلب منها أي مساعدة.

وقال عبد اللهيان: "لبنان سيتمكن من تخطي جميع الصعوبات التي يعاني منها، كما تخطى الشعب اللبناني الشقيق جميع المراحل الصعبة التي مر بها"، بحسب ما ذكرت قناة "الميادين" اللبنانية.

وأشارت القناة إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى بيروت، يوم أمس الأربعاء، آتياً من العاصمة الروسية موسكو.

ايران السعودية المحادثات عبداللهيان لبنان الصعوبات

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